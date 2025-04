Acordul privind resursele naturale ale Ucrainei – primul pas

De la încrâncenare la ”încântare”. SUA și Ucraina au semnat joi un ”memorandum de intenție” care vizează încheierea unui acord complex privind accesul la resursele naturale și mineralele critice ale Ucrainei, a anunțat un oficial ucrainean, transmite AFP.

”Suntem încântați să anunțăm semnarea, cu partenerii noștri americani, a unui protocol de intenție care deschide calea către un acord de parteneriat economic și crearea Fondului de investiții pentru reconstrucția Ucrainei”, a declarat pe platforma X Iulia Svyrydenko, prim-viceprim-ministru al Ucrainei.

Ea nu a făcut publice detaliile memorandumului, dar a indicat că au loc demersuri pentru un acord final.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că un acord privind exploatarea resurselor minerale strategice ale Ucrainei va fi semnat ”joia viitoare”.

”Avem un acord privind mineralele care, cred, va fi semnat joi (…) joia viitoare. Curând. Și presupun că vor onora acordul. Vom vedea. Dar avem un acord în acest sens”, a afirmat Donald Trump, care cere acest acord cu insistență pentru a compensa ajutorul american acordat deja Kievului pentru a face față invaziei ruse.

Acordul privind resursele naturale și mineralele critice ale Ucrainei trebuia semnat la momentul vizitei lui Zelenski la Casa Alba, dar a picat dupa ce liderii s-au certat in Biroul Oval.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025