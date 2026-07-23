Administrația Prezidențială îl contrazice pe George Simion în privința întâlnirilor „informale” cu Nicușor Dan: nu a existat niciun fel de întâlnire

Liderul AUR, George Simion, a declarat într-un interviu acordat Gândul.ro, miercuri, că a purtat discuții „informale” cu președintele Nicușor Dan în timpul negocierilor pentru Guvernul Veștea. Rugat să detalieze, liderul AUR a afirmat că nu vrea să o facă.
Simion nu a fost foarte explicit cu privire la natura discuțiilor pe care le-a avut cu Nicușor Dan.
„Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan. Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.”, a declarat liderul AUR.
George Simion: „Am vorbit cu toată lumea”
Liderul AUR, George Simion, a declarat că a vorbit „cu toată lumea” în perioada consultărilor, însă a refuzat să spună ce a discutat cu președintele Dan.
Întrebat cum a avut loc interacțiunea cu președintele Dan, Simion a răspuns că „la consultări, la Palatul Cotroceni”. „(…) au fost consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.”
Moderatorul l-a întrebat pe liderul AUR dacă a fost la consultări informale cu președintele, iar Simion a răsouns că a fost „la toate discuțiile”.
Petrișor Peiu confirmă întâlnirile „informale”
Liderul seantorilor PSD a declarat joi la Digi24 că, într-adevăr, au existat întâlniri informale între George Simion și Nicușor Dan.
„Cred că a existat o astfel de discuție, din ce a spus domnul Simion. În ce zi anume, nu știu să spun”.
El a precizat că după căderea Guvernului Veștea nu a mai existat vreo înâtlnire informală între cei doi.
„După ce a căzut Guvernul Veștea, așa cum știu eu, nu au fost niciun fel de discuții decât consultarea pe care ați văzut-o și dumneavoastră”, a adăugat Peiu.
7 comentarii
Dubiu hamletian: a fost sau nu a fost?
Eu îl cred pe Simion! N-a mințit nici atât de des, nici atât de grosolan ca Nicușor.
Nici că mai înțelegi ceva. Ăștia toată ziua miorlăie că pe ei nu-i bagă nimeni în seamă dar dacă cineva încearcă o discuție cu ei iese scandal . Chiar că merită să fie izolați.
Simion o fi discutat cu Georgescu și în mintea lui a discutat cu …președintele!
Cred că s-a întâlnit cu Burebista prin vreun tunel dacic.
de ce sa te credem? ai „pus” PM de la partidul cu 14% din voturi, ai semnat ca ”omul” tau de incredere nu va creste TVA-ul si ne-am trezit si cu TVA-ul mare si ca rasplata ti s-a marit cu multe milioan bugetul administratiei prezidentiale ca sa ai cu ce plati activitatea insotitoarei tale, de ce n-ai refuzat daca esti ”onest” asa cum ai fost etichetat in alegeri? ai promis ca vorbesti cu ”vecinul” despre drona si o dai ”cotita” ca si cu anularea…vrei sa-l faci mincinos pe Simion, dar nasul tau e asa de lung ca nu mai vezi covorul rosu si te impiedici la tot pasul la propriu…
adica au fost niste intalniri informale, dar administratia prostitutionala nu vrea sa le confirme, ca sa nu-si puna in cap activistii useristi si restul de oengisti