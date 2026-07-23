Administrația Prezidențială îl contrazice pe George Simion în privința întâlnirilor „informale” cu Nicușor Dan: nu a existat niciun fel de întâlnire

Liderul AUR, George Simion, a declarat într-un interviu acordat Gândul.ro, miercuri, că a purtat discuții „informale” cu președintele Nicușor Dan în timpul negocierilor pentru Guvernul Veștea. Rugat să detalieze, liderul AUR a afirmat că nu vrea să o facă.

Simion nu a fost foarte explicit cu privire la natura discuțiilor pe care le-a avut cu Nicușor Dan.

„Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan. Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.”, a declarat liderul AUR.

George Simion: „Am vorbit cu toată lumea”

Liderul AUR, George Simion, a declarat că a vorbit „cu toată lumea” în perioada consultărilor, însă a refuzat să spună ce a discutat cu președintele Dan.

Întrebat cum a avut loc interacțiunea cu președintele Dan, Simion a răspuns că „la consultări, la Palatul Cotroceni”. „(…) au fost consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.”

Moderatorul l-a întrebat pe liderul AUR dacă a fost la consultări informale cu președintele, iar Simion a răsouns că a fost „la toate discuțiile”.

Petrișor Peiu confirmă întâlnirile „informale”

Liderul seantorilor PSD a declarat joi la Digi24 că, într-adevăr, au existat întâlniri informale între George Simion și Nicușor Dan.

„Cred că a existat o astfel de discuție, din ce a spus domnul Simion. În ce zi anume, nu știu să spun”.

El a precizat că după căderea Guvernului Veștea nu a mai existat vreo înâtlnire informală între cei doi.

„După ce a căzut Guvernul Veștea, așa cum știu eu, nu au fost niciun fel de discuții decât consultarea pe care ați văzut-o și dumneavoastră”, a adăugat Peiu.

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