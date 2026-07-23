„Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici”. A văzut și Bolojan pozele cu Ciolacu și Ionel Arsene la mic dejun în Italia. Reacția premierului, scurtă și la obiect

„Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici”

Întrebare: „Cum vedeți dvs. ca premier, această întâlnire?”

Ilie Bolojan: „Bun, iar mă duceți într-o zonă în care n-aș vrea să mă duc, dar vă pot spune că, așa în general, ești ceea ce faci, nu ceea ce zici.”

Vă amintim că, fostul premier și actualul lider al CJ Buzău, Marcel Ciolacu, a fost fotografiat pe terasa unui hotel de lux din Italia împreună cu fostul șef al CJ Neamț, Ionel Arsene.

Imaginile, publicate de Hotnews, îi surprind pe terasa Vilei Cortine Palace, unde cazarea ar fi undeva la 800 de euro pe noapte. Ionel Arsene este condamnat la 6 ani de închisoare în România. Acesta a fugit în Italia, dar cererea de extrădare făcută de autoritățile române a fost refuzată.

Imaginile ar fi fost realizate la finele lunii iunie 2026

Poza a fost făcută în finalul lunii iunie 2026, când Marcel Ciolacu ar fi petrecut mai multe zile de concediu cu familia în nordul Italiei. Pozele sunt realizate în 25 iunie 2026, la micul dejun al hotelului.

„Ciolacu, Arsene și cei care i-au însoțit au venit îmbrăcați casual la micul dejun pentru că hotelul este unul exclusivist, costă cam 800 de euro camera pe noapte, este elegant și există un cod tacit asumat de oaspeți”, a explicat pentru HotNews un martor ocular.

În perioada cât a fost premier, Marcel Ciolacu nu a comentat deloc fuga lui Ionel Arsene în Italia

Marcel Ciolacu nu a cometat public fuga lui Arsene în Italia, în perioada în care ocupa scaunul de ministru la Palatul Victoria, sau cel puțin nu au fost documentate de presă niciun fel de referiri. Greu de crezut că, dacă ar fi existat, nu ar fi fost consemnate.

Toate anunțurile au fost făcute de ministrul Justiției de la acea vreme, Alina Gorghiu. În ciuda faptului că autoritățile spuneau că fac eforturi de a-l aduce în țară, Arsene e în Italia și în prezent.

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Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut peste trei milioane de lei mită. Înainte de sentiința definitivă, Arsene a fugit din România. S-a predat ulterior în Bari, dar de atunci statul român nu reușește aducerea sa înapoi în România.

Statul român îl consideră pe Ionel Arsene în continuare fugar. Acesta se află în continuare pe lista urmăriților internaționali ai Poliției Române.