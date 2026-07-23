Relația dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, descrisă de declarații, acțiuni și mai ales inacțiuni

Fotografia cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, acum președinte al CJ Buzău, fost premier și președinte al PSD, a stârnit multă rumoare în rândul opiniei publice. Dacă privim în trecut, întâlnirea relaxată de la hotelul de lux din Italia nu ar trebui să surprindă atât de tare.

Din momentul în care Arsene a fost condamnat în primă instanță și până la fuga din țară, Marcel Ciolacu nu a schițat niciun gest de sancționare a colegului de partid, pentru faptele anchetate de justiție. Arsene s-a retras în 2022 de la șefia PSD Neamț, dar argumentele au fost cu totul altele, nu dosarul penal.

Baronul de Neamț fusese puternic și în mandatul lui Dragnea. Stau mărturie declarațiile, articolele de presă și aplauzele la adresa lui, chiar și atunci când se dovedise în instanță că a încălcat legea.

În plus, de trei ani, miniștrii Justiției nu au fost capabili să-l aducă în țară, chiar dacă, la nivel declarativ au spus că fac toate eforturile.

Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, în 2020. Certat cu vorba, iertat cu fapta

În 2020, deranjat de o investigație G4Media, Ionel Arsene posta pe Facebook un mesaj jignitor la adresa presei.

„Se pare că postările mele la adresa Guvernului incompetent al României au deranjat și, în consecință, leprele galbene au asmuțit publicații securistice să mă denigreze continuu și să mă acuze că aș fi implicat în fel de fel de afaceri!”

Marcel Ciolacu reacționa ferm.

„Eu nu pot să fiu solidar cu acest limbaj și nu accept acest limbaj de la niciun pesedist în spațiul public. O să discut și cu domnul Stănescu să vedem ce urmează și ce atitudine vom adopta”, declara liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Fermitatea din declarația inițială nu a dus nicăieri. Ionel Arsene nu a fost niciodată sancționat de partid, nici atunci, nici când a fost urmărit penal și nici când a fost condamnat în primă instanță.

Ciolacu a închis ochii după condamnarea lui Arsene în primă instanță

În aprilie 2022, când Arsene a fost condamnat în primă instanță, Ciolacu a fost blând. Nu i-a cerut demisia, după cum a mărturisit într-o declarație la RTV.

„Am avut discuție telefonică cu el, dar era normal sa nu abordăm chiar azi subiectul, că nu-i o fericire până la urmă ceea ce i s-a întâmplat.

În următoarele zile, vom avea și o discuție privind o decizie politică. Corect și colegial este să aștept o decizie din partea lui. Mâine și poimâine vom vorbi.

Chiar nu-i un moment fericit nici pentru el, nici pentru familia sa. Sigur, nu comentez eu deciziile instanței, n-am s-o fac niciodată. Nu am vorbit astăzi, dar exista decizii în partid pe care le vom respecta.”

Momentul greu a trecut, peste caz s-a așternut uitarea. PSD nu a luat nicio măsură direct legată de acest caz. Arsene s-a autosuspendat în iunie 2022 din funcția de președinte PSD Neamț, dar după ce s-a prăbușit un pod.

A fost un pretext? E posibil. Important e că pentru opinia publică Marcel Ciolacu nu a transmis niciun mesaj direct. Nu a legat sancțiunea partidului de dosarul lui Arsene.

Marcel Ciolacu, mulțumiri pentru fugarul Ionel Arsene

În 2023, la scurt timp după condamnarea definitivă, Ciolacu a mers la Neamț și, în loc să comenteze condamnarea, i-a mulțumit fostului lider. El a declarat chiar că PSD va continua politicile lui Arsene la nivel local.

„Vă promit că am să fiu alături de dvs şi de viitoarea echipă şi voi fi cel mai bun prieten al dumneavoastră. Dacă vom continua ceea ce am început la Neamţ, ceea ce a început fostul nostru coleg Ionel Arsene. Niciodată nu am comentat nicio decizie a unui magistrat şi nici nu am să o fac, atâta timp cât am să fac politică şi o să fiu persoană publică.

Vreau să să îi mulţumesc lui Ionel Arsene pentru ceea ce a făcut pentru nemţeni şi pentru judeţul Neamţ.”

Ionel Arsene fugise deja din țară. Ulterior s-a aflat că este în Italia, considerată una dintre țările preferate de marii fugari români. Ciolacu nu a suflat o vorbă despre fuga colegului său. S-a ascuns în spatele respectului pentru deciziile justiției, ca să nu facă niciun fel de referire la condamnare.

Premierul Marcel Ciolacu, zero declarații despre fugarul Ionel Arsene

În perioada cât a fost premier, Marcel Ciolacu nu a comentat deloc fuga lui Ionel Arsene în Italia. Sau cel puțin nu au fost documentate de presă niciun fel de referiri. Greu de crezut că, dacă ar fi existat, nu ar fi fost consemnate.

Toate anunțurile au fost făcute de ministrul Justiției de la acea vreme, Alina Gorghiu. În ciuda faptului că autoritățile spuneau că fac eforturi de a-l aduce în țară, Arsene e în Italia și în prezent.

Ionel Arsene, baronul apreciat de Ciolacu și apropiat de Dragnea

Presa locală notă atitudinea binevoitoare a lui Marcel Ciolacu la adresa lui Ionel Arsene, care era în 2023 nu numai condamnat, dar și fugar. Jurnaliștii din Neamț scriau că acesta era, de altfel, în cercurile de putere din PSD, indiferent de cine conducea partidul. Fusese influent și în era Dragnea.

Un episod interesant a fost relatat chiar de Dragnea. El spunea că Ionel Arsene l-a convins să o pună pe Viorica Dăncilă premier, deși el o avea în vedere și pe Carmen Dan.

„Un coleg a insistat în permanenţă ca pe acea listă să fie trecută şi Viorica Dăncilă, este un om pe care cred că îl cunoaşteţi, domnul Ionel Arsene, acum e preşedinte de Consiliu Judeţean la Neamţ. A insistat într-una.

În final, după câteva ore de discuţie, am ajuns toţi la concluzia că a doua zi o să propunem colegilor din Comitetul Executiv Naţional ca şi variantă pe Carmen Dan. Au plecat toţi şi, cu totul întâmplător, domnul Ionel Arsene a mai rămas, insistând, totuşi, să mergem cu Viorica Dăncilă.

Sigur că decizia finală de propunere nu a fost a lui, a fost a mea. Ne-am despărţit pe la 3 dimineaţa. La 5 şi ceva m-am trezit şi am tot analizat. În sfârşit, am rămas cu ideea Viorica Dăncilă”, a declarat Liviu Dragnea, după cum scria, în 2024, mesagerulneamt.ro.

Despre influența lui Arsene scria și G4Media. Publicația remarca susținerea baronului PSD Neamț pentru fostul ministru al Transporturilor din guvernul Dragnea, Răzvan Cuc.

Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, la masă, pe malul unui lac, în Italia

Miercuri, HotNews a publicat fotografii cu Ciolacu (acum președinte al CJ Buzău) și Arsene (fugar, aflat pe lista persoanelor urmărite internațional). Cei doi au fost zăriți împreună, la un hotel de lux, de pe malul Lacului Garda, Italia.

Confruntat de jurnaliști, Ciolacu a confirmat că s-a întâlnit cu Arsene. A spus că, dacă acesta ar fi fost fugar și ar fi stat ilegal în Italia, ar fi anunțat autoritățile. Întrebat direct de relevanța publică a întâlnirii, a răspuns doar că ce face el personal nu privește pe nimeni.