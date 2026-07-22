Admitere liceu 2026. Specializările unde s-a intrat cu cele mai mari medii

Primele specializări pe țară

La nivel național, primele două poziții ale ierarhiei sunt împărțite de Colegiul Național „Sfântul Sava” și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. La ambele instituții de învățământ, ultima medie de admitere a fost 9.70 la specializarea Matematică-Informatică, cu precizarea că la „Sfântul Sava” această notă s-a înregistrat la clasa cu predare bilingvă în limba engleză.

Imediat sub ele, cu media 9.67, se regăsesc Colegiul Național „Spiru Haret” la clasa de Matematică-Informatică (bilingv engleză) și din nou „Gheorghe Lazăr”, de data aceasta la specializarea Științe ale Naturii. Următoarele poziții din top zece aparțin exclusiv acelorași trei mari colegii bucureștene, mediile variind între 9.62 și 9.57 pentru profilele reale, dar și pentru cele umaniste.

Singura instituție din afara Bucureștiului care a reușit să pătrundă în primele zece specializări din țară este Colegiul Național „Mircea Cel Bătrân” din Constanța. Aici, ultima notă de intrare la specializarea Științe ale Naturii a fost 9.55.

Constanța, Timiș și Dolj țin pasul cu Bucureștiul

Capitala își menține primele poziții din topul național, adjudecându-și 27 dintre cele 50 de poziții din ierarhia națională publicată pe admitere.edu.ro. Din restul țării, județul Constanța are o prezență remarcabilă cu nu mai puțin de șapte specializări în top, toate aparținând Colegiului Național „Mircea Cel Bătrân”.

Clasamentul este completat de colegii cu o puternică tradiție olimpică din județele Timiș și Dolj, fiecare având câte patru clase de elită în acest top. Elevii din Timiș au performat la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” și Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, în timp ce în Dolj mediile uriașe s-au concentrat la Colegiul Național „Frații Buzești” și Colegiul Național „Elena Cuza”. De asemenea, în lista celor mai bune 50 de specializări se mai regăsesc licee de prestigiu din Galați, Cluj, Brașov, Alba, Arad, Bihor și Iași. Din Iași, Colegiul Național „Costache Negruzzi” apare în top 50.

Realul domină preferințele absolute, umanul rezistă prin excepții

Un detaliu interesant al admiterii din 2026 este preferința masivă a elevilor cu medii foarte mari pentru profilul real. Dintre cele 50 de specializări de top, 44 sunt dedicate Matematicii-Informaticii sau Științelor Naturii.

Profilul umanist își face loc în acest clasament exclusivist de doar șase ori, fiind reprezentat prin clasele de Filologie și Științe Sociale de la colegiile bucureștene „Gheorghe Lazăr”, „Spiru Haret” și „Sfântul Sava”, alături de o singură intrare similară a Colegiului constănțean „Mircea Cel Bătrân”. Competiția din 2026 a fost extrem de strânsă. Diferența dintre prima medie din top (9.70) și ultima este de doar 40 de sutimi, clasamentul închizându-se cu media 9.30.

În situațiile în care candidații au avut aceeași medie de admitere, departajarea a fost realizată automat pe baza mai multor criterii succesive. Primul criteriu aplicat a fost media generală de absolvire a claselor V-VIII. Dacă egalitatea a persistat, s-a luat în calcul nota de la proba de limba română din cadrul Evaluării Naționale, urmată de nota de la matematică și, acolo unde a fost cazul, de nota obținută la limba maternă.

Actele necesare pentru confirmarea locului la liceu

Odată aflate rezultatele, pașii următori sunt cruciali, deoarece locurile trebuie confirmate oficial. Înscrierea candidaților admiși la liceu se face pe baza unui dosar standard, reglementat prin Ordinul 6060/2025. Conform documentului, dosarul de înscriere conține obligatoriu cererea de înscriere, fișa medicală, dar și cartea de identitate (dacă elevul a împlinit deja 14 ani) împreună cu certificatul de naștere, ambele în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ abilitat. Adică, trebuie să fie prezentate și în original.

Este important de reținut că unele licee pot solicita și alte documente suplimentare pentru finalizarea procedurii de confirmare a locului. Printre actele cerute frecvent se mai numără copiile actelor de identitate ale părinților, foaia matricolă a elevului, adeverința care atestă notele și media de la Evaluarea Națională, dar și un acord semnat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Deoarece programul de depunere a dosarelor diferă de la o unitate de învățământ la alta, elevii și părinții sunt sfătuiți să verifice din timp informațiile publicate pe site-ul liceului în care au fost admiși, să consulte avizierul fizic al instituției sau să ia legătura telefonic cu secretariatul pentru a afla orarul exact.

Situația repartizării în țară

Din toată cohorta ce a susținut anul acesta Evaluarea Națională, 127 de elevi au rămas nerepartizați. Un caz interesant este cel prezentat de Edupedu.ro, în care un elev cu media 8.82 a rămas nerepartizat. Acest lucru poate apărea din completarea insuficientă a fișei de opțiuni sau completarea incorectă. De subliniat este faptul că, în cazul elevilor ce nu au fost repartizați, mai există o a doua sesiune de repartizare, după ce liceele trimit către inspectorate locurile rămase libere după completarea documentelor de înscriere.

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