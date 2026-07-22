Rezultatele repartizării computerizate la liceu 2026 au fost publicate. Ce trebuie să facă elevii admiși

Elevii repartizați la liceu trebuie să își confirme locul între 23 și 28 iulie. Cei cu situații speciale mai au o șansă la redistribuire.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Rezultatele repartizării computerizate la liceu 2026 au fost publicate. Ce trebuie să facă elevii admiși

Elevii repartizați la liceu trebuie să își confirme locul între 23 și 28 iulie. Cei cu situații speciale mai au o șansă la redistribuire.

Rezultatele admiterii la liceu 2026 au fost publicate miercuri, 22 iulie, pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele școlilor. Absolvenții de clasa a VIII-a pot verifica liceul la care au fost repartizați folosind codul primit la Evaluarea Națională. Elevii admiși trebuie să își depună dosarele de înscriere între 23 și 28 iulie.

Listele cu repartizarea computerizată sunt disponibile pentru fiecare județ în parte, inclusiv pentru București. Pe aceeași platformă pot fi consultate și locurile rămase libere după prima etapă. Candidații pot vedea liceul, specializarea și unitatea de învățământ la care au fost repartizați. Verificarea se face pe baza codului individual primit la Evaluarea Națională.

Elevii care au fost declarați admiși trebuie să meargă, împreună cu părinții, la liceul unde au fost repartizați. Acolo trebuie să confirme locul prin depunerea dosarului.

Ce acte trebuie depuse la liceu

Înscrierea candidaților admiși se face pe baza dosarului prevăzut de Ordinul 6060/2025. Documentele cerute sunt:

Art. 2 – „(23) Dosarul de înscriere conține:

  1. a) cererea de înscriere;
  2. b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe;
  3. c) fișa medicală.”

Unele licee pot cere și alte documente pentru confirmarea locului. Printre acestea se pot număra copia certificatului de naștere, copia cărții de identitate a elevului, copiile actelor de identitate ale părinților, foaia matricolă, adeverința cu notele și media de la Evaluarea Națională, fișa medicală și acordul pentru prelucrarea datelor personale.

Programul de depunere a dosarelor diferă de la un liceu la altul. Elevii și părinții sunt sfătuiți să verifice site-ul liceului, avizierul sau să sune la secretariat.

În cazul elevilor cu aceeași medie de admitere, departajarea se face după mai multe criterii. Primul criteriu este media generală de absolvire a claselor V-VIII. Urmează nota de la limba română, nota de la matematică și, unde este cazul, nota de la limba maternă.

Calendarul după repartizarea computerizată

Depunerea dosarelor are loc între 23 și 28 iulie 2026. Pe 28 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase libere după această etapă.

Între 29 și 31 iulie, comisiile de admitere județene și cea a municipiului București vor analiza situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

A doua etapă de repartizare este programată să înceapă pe 31 iulie. Aceasta îi vizează pe elevii care nu au prins un loc în prima etapă, pe cei care nu și-au depus dosarele și pe candidații din seriile anterioare, cu vârsta de până la 18 ani.

Situațiile speciale pot include cazuri medicale, apropierea de domiciliu, schimburi între elevi, redistribuirea gemenilor sau corectarea unor erori de transcriere. În București, cererile pot fi depuse pe 29 și 30 iulie, fizic sau online, iar repartizarea va avea loc pe 31 iulie.

Prima etapă – Repartizare pe fiecare județ

  1. ALBA
  2. ARAD
  3. ARGEȘ
  4. BUCUREȘTI
  5. BACĂU
  6. BIHOR
  7. BISTRIȚA-NĂSĂUD
  8. BRĂILA
  9. BOTOȘANI
  10. BRAȘOV
  11. BUZĂU
  12. CLUJ
  13. CĂLĂRAȘI
  14. CARAȘ SEVERIN
  15. CONSTANȚA
  16. COVASNA
  17. DÂMBOVIȚA
  18. DOLJ
  19. GORJ
  20. GALAȚI
  21. GIURGIU
  22. HUNEDOARA
  23. HARGHITA
  24. ILFOV
  25. IALOMIȚA
  26. IAȘI
  27. MEHEDINȚI
  28. MARAMUREȘ
  29. MUREȘ
  30. NEAMȚ
  31. OLT
  32. PRAHOVA
  33. SIBIU
  34. SĂLAJ
  35. SATU-MARE
  36. SUCEAVA
  37. TULCEA
  38. TIMIȘ
  39. TELEORMAN
  40. VÂLCEA
  41. VRANCEA
  42. VASLUI

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1 comentariu

  1. Ni s-a cerut adeverinta de domiciliu. Acest document se obtine prin hub MAI. Daca copilul are 16 ani, merge usor. Daca copilul nu are 16 ani si parintii nu au CEI este foarte dificil. La ghiseul de la politie dureaza intre 2 si 20 de zile (in caz de urgenta, cum este inscrierea pana in 28.07 pare imposibil. Este clar ca s-au gandit profund….

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