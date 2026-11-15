Vacanța de sărbători în România, de la 566 la 10.119 lei. Ce trebuie să verifice turiștii înainte de rezervare

De la câteva sute de lei la peste zece mii

Un sejur de trei nopți pentru două persoane costă minimum 566 de lei, pentru o vacanță de Crăciun la mare.

La capătul opus se află un pachet de Revelion cu cazare în cameră Deluxe la Poiana Brașov, care se ridică la 10.119 lei.

Calculele au în vedere două intervale, 24-27 decembrie 2026, respectiv perioada dintre 30 decembrie 2026 și 2 ianuarie 2027. Cererea se menține la un nivel ridicat: în unitățile pe care operatorul le are în portofoliu, gradul mediu de ocupare a ajuns deja la 75-80% de Crăciun și la 85-90% de Revelion, potrivit Libertatea.

Valea Prahovei și satele cu tradiții, în topul preferințelor

Cei mai mulți turiști se îndreaptă spre stațiunile consacrate de pe Valea Prahovei, adică Sinaia, Bușteni și Predeal, spre Poiana Brașov și spre stațiunea balneară Călimănești-Căciulata.

Imediat după ele vin Bucovina și Maramureș, zone rurale în care tradițiile s-au păstrat vii.

Și litoralul și Delta Dunării au căutare, oaspeții fiind atrași aici de centrele SPA și de prețurile competitive, arată sursa citată. Primele rezervări au fost făcute încă de la începutul anului, când programele de înscrieri timpurii au venit cu reduceri de 20-30%.

Crăciun fără mese incluse sau doar cu mic-dejun

Pentru intervalul 24-27 decembrie, cei care preferă să își stabilească singuri programul au la dispoziție cea mai ieftină variantă, cea fără mese incluse.

Trei nopți pentru două persoane într-o vilă de trei stele din Eforie Nord se plătesc cu 566 de lei. La niveluri apropiate se situează ofertele de bază din Tulcea (744 de lei), Bușteni (818 lei) și Sinaia (1.047 de lei, la trei stele).

Dacă aleg pachete cu mic-dejun, turiștii trebuie să scoată din buzunar cel puțin 1.156 de lei în Bucovina, la o pensiune de trei stele, 1.211 lei în Maramureș, la o pensiune de cinci stele, 1.446 de lei în Predeal și 1.502 lei în Poiana Brașov, la o vilă de trei stele.

Pachetele complete de Crăciun

Bugetul crește la pachetele complete, care includ cine festive, obiceiuri tradiționale și acces la spații de relaxare.

• Bușteni: 3.355 de lei la un hotel de trei stele, pentru demipensiune, trei cine însoțite de program artistic, masa festivă de Crăciun, cu băuturile incluse, și vizita lui Moș Crăciun;

• Călimănești-Căciulata: 2.950 de lei la un hotel de trei stele, tarif cu 10% mai mic până la 16 noiembrie, pentru mic-dejun, un dejun tradițional, o cină festivă, un card de consumație de 150 de lei pentru fiecare adult și intrare nelimitată la parcul acvatic AquaTherme;

• Mamaia: 2.838 de lei la un hotel de patru stele, cu o reducere de 10% valabilă până la 30 noiembrie, pentru demipensiune, seri cu DJ, o cină festivă cu muzică live și accesul la centrul SPA Heat Experience, care are piscină interioară, saune, jacuzzi și fitness;

• Maramureș: 4.971 de lei pentru demipensiune, o excursie la Mănăstirea Bârsana, pomana porcului într-o gospodărie locală, împodobirea bradului, foc de tabără și program artistic folcloric;

• Bucovina: 7.421 de lei pentru două persoane, la un hotel de patru stele, cel mai mare tarif de Crăciun.

Pachetul cuprinde mic-dejun bio, primire cu plăcinte „poale-n brâu”, prânz festiv, cină tradițională în Ajun, cină câmpenească, spectacole de colinde și băuturi locale, precum afinată, pălincă și vin.

Valea Prahovei și Poiana Brașov au și ele oferte de top, sejururi festive cu acces la SPA și cine festive.

Acestea costă 5.368 de lei în Sinaia (patru stele), 5.902 lei în Predeal (patru stele) și 7.388 de lei în Poiana Brașov, la un hotel de trei stele cu piscină exterioară infinity încălzită.

Revelion cu mic-dejun, fără masă festivă

Pentru trecerea în noul an, între 30 decembrie 2026 și 2 ianuarie 2027, cele mai mici prețuri sunt la ofertele care includ doar mic-dejunul, nu și masa festivă de Revelion.

Astfel de oferte costă 847 de lei la un hotel de trei stele din Mamaia și 851 de lei la Sulina, în Delta Dunării.

La munte, un sejur asemănător costă minimum 1.054 de lei în Predeal, 1.156 de lei în Bucovina, 1.349 de lei în Sinaia și 1.810 lei în Poiana Brașov.

Petrecerile de Anul Nou, cu prețuri mult mai mari

Cine vrea un Revelion organizat complet trebuie să ia în calcul costuri considerabil mai mari.

• Bușteni: 5.451 de lei la un hotel de trei stele, pentru demipensiune, cina de Revelion cu program artistic, foc de artificii, iar pe 1 ianuarie brunch și apoi cină tradițională;

• Călimănești-Căciulata: 6.070 de lei, cu mese festive, o cină cu temă de Carnaval pe 1 ianuarie, foc de artificii și acces nelimitat la AquaTherme;

• Maramureș: 6.696 de lei pentru demipensiune, masa festivă de Anul Nou, la care cântă artiști locali și o trupă live, prânzul de 1 ianuarie și foc de tabără;

• Mamaia: 7.612 lei pentru pachetul de Revelion la patru stele, care include demipensiunea, bufetul de pe 31 decembrie, petrecerea cu muzică live și accesul la SPA;

• Bucovina: 8.108 lei pentru un sejur festiv la patru stele, care, pe lângă mesele bucovinene, aduce petreceri cu DJ, ansambluri de urători, cină câmpenească la ceaun și băuturi fine incluse;

• Valea Prahovei: 8.228 de lei în Sinaia și 8.963 de lei în Predeal, ambele la patru stele.

Cel mai scump pachet de Revelion este în Poiana Brașov, unde două persoane plătesc 10.119 lei la un hotel de trei stele. Prețul acoperă cazarea într-o cameră dublă Deluxe, cu șemineu și balcon cu priveliște spre munte, o gală festivă cu tombolă, brunch și cină cu invitați speciali pe 1 ianuarie, precum și accesul la zona SPA, cu piscină interioară și piscină exterioară infinity încălzită.

Ieftiniri la cazarea de bază, prețuri mai mari pentru experiențe

Comparate cu ofertele din toamna lui 2025, tarifele de anul acesta arată o reașezare a pieței.

Dacă segmentul cazărilor standard s-a ieftinit, pachetele complexe, de tip experiență, au devenit mai scumpe.

De Crăciun, la Sinaia, prețul minim pentru un hotel de trei stele fără masă a coborât cu 13,4%, de la 1.209 lei anul trecut la 1.047 de lei. Și în Mamaia, un sejur de Crăciun la patru stele, cu demipensiune și SPA, s-a ieftinit cu 6,9%, ajungând la 2.838 de lei, de la 3.048 de lei.

O scădere semnificativă, de 29,6%, s-a înregistrat de Revelion în Poiana Brașov, unde oferta de pornire la un hotel de trei stele cu mic-dejun a ajuns la 1.810 lei, față de 2.570 de lei în 2025.

În schimb, în aceeași stațiune, pachetul festiv de lux, cu cameră Deluxe și facilități suplimentare, s-a scumpit cu 12,4%, de la 9.005 lei la 10.119 lei.

Mai sunt locuri libere

Chiar dacă rezervările sunt deja foarte avansate înainte de începutul sezonului de iarnă, reprezentanții agențiilor spun că mai sunt locuri disponibile.

Ei le recomandă turiștilor să compare cu atenție ce servicii intră în preț, care sunt politicile pentru copii și ce costuri suplimentare pot apărea, pentru a evita surprizele neplăcute de sărbători.

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