Impozitele pe terenuri și clădiri, reduse la jumătate în localitățile care se vor comasa voluntar. Anunțul ministrului Dezvoltării

Pe lângă facilitățile fiscale, guvernul pregătește și un program de investiții pentru localitățile care se vor comasa voluntar.

Ministrul Dezvoltării a mai precizat că programul se va numi „Start Reforma Administrativă”. Acesta va avea o valoare de patru miliarde de lei și va fi finanțat de la bugetul de stat.

„Într-o primă etapă, până la 1 martie 2027, vorbim de comasarea voluntară, cu un program de investiții și cu facilități fiscale pentru oamenii din localitățile care aleg să se comaseze voluntar, cu reducere până la 50% a impozitelor pe terenurile și pe clădirile intravilane și, bineînțeles, un program de investiții, cu drumuri de legătură, cu apă – canalizare, cu gaze, cu centre medicale, școli, ca să poată să acopere cât mai mult această comasare”, a pus Alexandru Stoica, citat de Agerpres.

După data de 1 martie 2027, comasarea va deveni obligatorie. Pentru acest demers, guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pe un proiect de lege.

„Nu putem spune că este o comasare forțată. Este o comasare prin asumare. Guvernul României își va asuma această comasare. Ea se va discuta într-un mediu mult mai larg și cu factorii decizionali mult mai aplicați pe acest lucru”, a mai spus Alexandru Stoica.