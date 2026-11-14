O țără își retrage propriul candidat pentru a îl susține pe Cioloș la funcția de secretar general al Francofoniei

„Îmi exprim, de asemenea, aprecierea pentru angajamentul ferm al acesteia în favoarea construirii consensului de care comunitatea noastră are nevoie pentru a asigura o legitimitate largă viitoarei conduceri a Francofoniei.
Împărtășim aceleași valori de solidaritate, moderație și cooperare, care au constituit dintotdeauna forța Francofoniei. Împărtășim, de asemenea, dorința de a ridica împreună Francofonia la nivelul adevăratului său potențial, cu Africa în inima rețelei noastre mondiale și cu toți ceilalți membri implicați în proiectele noastre comune”, a declarat Dacian Cioloș.
Acesta a mai adăugat că programul său oferă „o platformă pentru o cooperare durabilă”.
„Pentru desemnarea viitorului Secretar General al Francofoniei sau a viitoarei Secretare Generale a Francofoniei, comunitatea noastră trebuie să-și mobilizeze toate resursele diplomatice necesare pentru a ieși din logica competiției și a intra într-o dinamică a cooperării și consensului.
Viziunea și programul politic pe care le propun oferă o platformă pentru o cooperare durabilă între statele și guvernele membre de pe cele cinci continente, în slujba unei Francofonii a oportunităților pentru toți cetățenii noștri”, a precizat Dacian Cioloș.
Fostul premier al României i-a mulțumit și lui Juliana Lumumba, fosta candidată a Republicii Democrate Congo.
„Împărtășim cu dumneaei o viziune foarte ambițioasă asupra viitorului Francofoniei și există multe asemănări între noi.
Rămânem deschiși dialogului cu toate statele și guvernele francofone pentru a ajunge la consensul care va consolida legitimitatea și credibilitatea organizației noastre și ne va permite să continuăm împreună construcția Francofoniei”, a adăugat Dacian Cioloș.
5 comentarii
Mi-e silă!
Ar fi fost culmea aranjamentelor ca Republica Congo sa retraga candidatul altui stat.
Ha,Ha,Ha și …Trinitad Tobago
Succes Dacian Ciolos
Pai, Dacian Ciolos este mai comunist ca Republica Democrată Congo, nu trebuia data spaga !