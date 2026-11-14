Nicușor Dan, după ce România a câștigat procesul Roșia Montană: „Proiectul a fost profund ilegal”

„Proiectul Roșia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriașă afacere de corupție.

Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu. Înseamnă și o mișcare civică și socială, un manifest al societății civile mature și capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greșite, cu impact politic, economic și social major în România”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a mai adăugat că Roșia Montană a devenit „simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime”.

„Le mulțumesc și îi felicit pe toți cei care, încă de la început, și-au asumat o luptă lungă și de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorți de izbândă”, a mai precizat Nicușor Dan.

„Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană”

Amintim că România a obținut vineri o decizie favorabilă și irevocabilă în dosarul arbitral internațional referitor la proiectul de la Roșia Montană. Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins în totalitate acțiunea în anulare inițiată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Hotărârea menține integral decizia arbitrală pronunțată pe 8 martie 2024. Astfel, pretențiile financiare de aproximativ 6,5 miliarde de dolari formulate împotriva statului român au fost anulate definitiv. În plus, tribunalul a obligat companiile reclamante să plătească toate cheltuielile aferente acestei proceduri de anulare.

Premierul Luca Niculescu a transmis și el un mesaj public imediat după comunicarea deciziei oficiale. Acesta a subliniat importanța acestui succes pentru statul român. El a felicitat echipele de avocați din cadrul Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, alături de specialiștii Ministerului Finanțelor, pentru munca depusă în ultimii 11 ani.

„Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință. Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. (…) Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.