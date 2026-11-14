Sindicaliștii de la Metrorex amenință cu greva de avertisment. Negocierile pentru contractul colectiv, în impas

Bucureștiul ar putea asista la oprirea transportului subteran. Negocierile dintre Sindicatul Unitatea și conducerea Metrorex pentru noul contract colectiv de muncă au intrat într-un blocaj profund. Angajații cer majorări salariale semnificative, dar părțile nu au ajuns la un consens.

Liderul Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a explicat situația actuală. El a precizat că sindicatul a acordat administrației un ultimatum până vineri, 13 noiembrie, pentru a găsi soluții la revendicările salariale. Până la expirarea termenului, conducerea Metrorex trebuie să analizeze propunerile puse pe masă.

„Pentru a da dovadă de bună-credință și pentru a arăta că sindicatul nu își dorește o grevă care ar paraliza Bucureștiul, le-am mai dat o șansă celor din administrație să încerce să deblocheze situația. Până la urmă, și-au dat seama că nu au respectat legea în privința salariului minim. Noi am mai făcut câteva propuneri, pe care administrația le analizează. Marți avem o nouă întâlnire și le-am mai acordat o săptămână, până vineri, pe 13 noiembrie”, a declarat Marian Artimon.

Dacă impasul persistă, sindicaliștii vor demara protestele. Marian Artimon a anunțat intenția de a discuta direct cu membrii Consiliului de Administrație și cu Ministerul Transporturilor. De asemenea, programul de proteste include organizarea unor pichetări în fața ministerului de resort și a Guvernului.

Scenariul grevei: de la avertisment la grevă generală

Liderul sindical a detaliat pașii următori în cazul prăbușirii negocierilor. El estimează declanșarea grevei de avertisment în decurs de aproximativ trei săptămâni. Aceasta s-ar desfășura cel mai probabil într-o zi de luni, în intervalul orar 4:00 – 6:00 dimineața.

„Acesta este calendarul în funcție de care vom hotărî când declanșăm conflictul de muncă. Noi sperăm în conciliere, în mediere și în înțelegere din partea ministerului, a Ministerului Finanțelor și a Guvernului României. Dacă nu, urmează procedurile de conciliere și mediere, iar în aproximativ 3 săptămâni ar putea fi declanșată greva de avertisment. Noi propunem să facem o analiză luni. Am vrea să organizăm un pichet în fața ministerului și apoi unul în fața Guvernului. Dar suntem dispuși să negociem în fiecare zi. Am lăsat ziua de luni liberă pentru a se transcrie tot ce am discutat”, a explicat reprezentantul angajaților, citat de bucuresti.ro.

Dacă greva de avertisment nu va rezolva disputa, sindicaliștii sunt pregătiți să treacă la grevă generală în săptămâna imediat următoare. Această acțiune ar presupune oprirea completă a metroului între orele 4:00 și 16:00. Ultima oprire totală a circulației la metrou a avut loc pe 26 martie 2021, în urma unui protest declarat ilegal.

Solicitări salariale bazate pe inflație

Revendicările Sindicatului Unitatea se bazează pe evoluția prețurilor. Sindicaliștii cer actualizarea veniturilor raportat la rata inflației din 2025 și 2026, dar și în funcție de estimările pentru anul 2027.

„Cerem indexarea salariilor cu rata inflației din 2025 și 2026, precum și luarea în calcul a inflației estimate pentru perioada următoare, având în vedere că vom negocia un contract pentru viitor. Așa prevede legea. Nu cerem nimic ilegal. Tot ceea ce solicităm este în conformitate cu legislația, pe care Metrorex nu o respectă”, a susținut Marian Artimon.

Datele invocate de sindicat se bazează pe cifrele oficiale. Acestea arată o inflație de 9,7% pentru 2025, o estimare de 6,1% pentru 2026 și o proiecție de 3,4% pentru 2027. Cumulat, aceste procente generează o creștere de aproximativ 20,3%.

Aplicarea acestei majorări ar avea un impact masiv asupra bugetului Metrorex. Pentru anul 2026, cheltuielile cu salariile prevăd deja 917,45 milioane de lei, înregistrând o creștere de 3,15% față de 2025. Un spor cumulat de 20,3% aplicat la această sumă ar aduce o cheltuială suplimentară de aproximativ 186,2 milioane de lei pe an. Conform datelor oficiale din buget, salariul mediu net la Metrorex este estimat la 9.469 de lei pentru anul în curs.