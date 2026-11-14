Falimentul curselor de noapte din București. Administratorul STB cere eliminarea autobuzelor nocturne, cu excepția liniei spre Otopeni

Bucureștiul ar putea rămâne fără transport public de noapte. Administratorul judiciar al STB, Remus Borza, propune eliminarea celor 24 de linii nocturne, invocând încasările extrem de mici. Excepția ar fi doar linia expres 100 spre Aeroportul Otopeni. Primarul Ciprian Ciucu afirmă că decizia finală depinde de o analiză cu TPBI și de Consiliul General.

Stefan Lupu - Reporter special
Falimentul curselor de noapte din București. Administratorul STB cere eliminarea autobuzelor nocturne, cu excepția liniei spre Otopeni

Bucureștiul ar putea rămâne fără transport public de noapte. Administratorul judiciar al STB, Remus Borza, propune eliminarea celor 24 de linii nocturne, invocând încasările extrem de mici. Excepția ar fi doar linia expres 100 spre Aeroportul Otopeni. Primarul Ciprian Ciucu afirmă că decizia finală depinde de o analiză cu TPBI și de Consiliul General.

Bucureștenii ar putea rămâne fără opțiuni de transport public pe timpul nopții. Remus Borza, administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), a propus desființarea liniilor de noapte. Singura excepție luată în calcul este linia expres 100, care asigură legătura cu Aeroportul Otopeni.

Oficialul a lansat propunerea vineri, în cadrul unei conferințe de presă comune cu primarul general Ciprian Ciucu. Demersul face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare bugetară a STB, societate intrată recent în insolvență.

Borza a argumentat inițiativa prin lipsa de rentabilitate. El a prezentat o statistică oficială din care reiese că autobuzele nocturne înregistrează doar 9.000 de validări lunar. Aceste cifre generează încasări mult prea mici față de cheltuieli. Costurile curselor de noapte sunt semnificativ mai mari din cauza sporurilor pentru șoferi, a consumului adițional de carburant și a uzurii parcului auto.

Prezent la eveniment, primarul Ciprian Ciucu a tratat subiectul cu rezerve. El a precizat că eliminarea curselor reprezintă momentan doar o propunere. O decizie finală necesită o analiză comună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) și aprobarea Consiliului General. Totuși, edilul a recunoscut posibilitatea reducerii frecvenței acestor trasee.

Comparația cu alte capitale europene

În prezent, STB operează 24 de linii de noapte. Majoritatea acestora au capătul la Piața Unirii și asigură curse între orele 22:30 și 04:30. Eliminarea lor ar lăsa cetățenii dependenți de mașinile personale, taxiuri sau companii de ridesharing, în condițiile în care programul metroului este extins doar ocazional.

O analiză comparativă realizată de București.ro demonstrează un potențial unicat negativ pentru Capitală. Dacă propunerea lui Borza intră în vigoare, Bucureștiul va deveni singura capitală din Uniunea Europeană fără nicio opțiune de transport public nocturn permanent, excluzând drumul spre aeroport.

Datele evaluate de redacția anterior citată arată că 22 dintre cele 27 de capitale din UE oferă linii de noapte în fiecare zi a săptămânii. De exemplu, societatea ATAC din Roma a trecut printr-o procedură de reorganizare similară, cu datorii de aproape 3 miliarde de euro.

Cu toate acestea, italienii au păstrat liniile de noapte și operează în prezent peste 30 de trasee de autobuz și troleibuz. Alte orașe, precum Praga, Zagreb, Atena sau Budapesta, oferă chiar și tramvaie de noapte pe tot parcursul săptămânii.

Cinci capitale europene, printre care Bruxelles și Luxemburg, oferă transport nocturn doar în zilele de weekend sau de sărbători legale. Nicosia limitează drastic acest program, cu retragerea autobuzelor după ora 02:00. O situație particulară se înregistrează în Riga, Letonia. Societatea de transport scoate autobuze de noapte doar în timpul sezonului estival, și atunci limitat la zilele de weekend.

Prin comparație, propunerea STB ar plasa Bucureștiul pe ultimul loc din Europa în privința mobilității urbane nocturne.

sursa: bucurești.ro

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