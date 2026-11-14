De la Spartan direct în avionul privat. Nicușor Dan a decolat spre Cambodgia la 40 de minute după întoarcerea de la Dublin

Președintele Nicușor Dan călătorește spre Phenom Phen, în Cambodgia, pentru o vizită oficială programată în zilele următoare. Deplasarea de la București are loc tot la bordul unui avion privat. Aeronava a fost închiriată de la compania aeriană Global Jet, potrivit informațiilor publicate de BoardingPass.

Plecarea spre Asia s-a produs la scurt timp după o altă deplasare externă a șefului statului. Președintele a revenit în capitala României după un zbor de la Dublin, din Irlanda, efectuat cu un avion Spartan. Aeronava privată a decolat de la București la circa 40 de minute după aterizarea avionului Spartan.

„Președintele României călătorește de la București spre Phenom Phen (Cambodgia) pentru vizita oficială din zilele ce urmează tot cu un avion privat închiriat de la compania aeriană Global Jet. Avionul privat a decolat de la București la circa 40 de minute după ce Spartanul cu care președintele a zburat la Dublin (Irlanda) a aterizat în capitala României, iar zborul spre Vietnam este efectuat cu o oprire pentru realimentare în Tașkent (Uzbekistan)”, a transmis BoardingPass.

Același avion folosit pentru deplasarea în SUA

Zborul include și o escală de odin tehnic pe parcursul călătoriei. Conform datelor prezentate de BoardingPass, zborul spre Vietnam este realizat cu o oprire pentru realimentare în Tașkent, în Uzbekistan.

Aparatul de zbor închiriat pentru această deplasare este un model Dassault Falcon 8X. Șeful statului a folosit aceeași aeronavă în urmă cu câteva săptămâni, pentru călătoria la New York, în Statele Unite ale Americii.

„Avionul este același Dassault Falcon 8X cu care președintele a călătorit în urmă cu câteva săptămâni la New York (SUA). Pentru zborul de pe ruta Cluj Napoca – Teterboro (SUA) – București, Administrația Prezidențială a plătit 1,6 milioane de lei”, precizează sursa citată.

Astfel, precedenta cursă efectuată cu aeronava Dassault Falcon 8X, pe ruta Cluj-Napoca – Teterboro – București, a costat Administrația Prezidențială 1,6 milioane de lei.

Aducem aminte că Președintele Klaus Iohannis a avut mai multe zboruri controversate, realizate cu avioane private. Acest lucru a ridicat semne de întrebare din partea societății civile, în contextul în care costurile pentru zborurile fostului președinte au fost ținute secret.

Așa arată în interior avionul privat Dassault Falcon 8x.