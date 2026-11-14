Doi noi consilieri de stat la Cancelaria premierului. Cine sunt Anca Coliță și Oana-Veronica Cristea care se alătură echipei lui Luca Niculescu

Luca Niculescu a semnat deciziile pentru numirea a doi noi consilieri de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Anca Coliță și Oana-Veronica Cristea vor prelua oficial aceste funcții la data de 16 noiembrie 2026, conform documentelor publicate în Monitorul Oficial

Stefan Lupu - Reporter special
Doi noi consilieri de stat la Cancelaria premierului. Cine sunt Anca Coliță și Oana-Veronica Cristea care se alătură echipei lui Luca Niculescu

FOTO: captură video / Guvernul României (YouTube)

Luca Niculescu a semnat deciziile pentru numirea a doi noi consilieri de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Anca Coliță și Oana-Veronica Cristea vor prelua oficial aceste funcții la data de 16 noiembrie 2026, conform documentelor publicate în Monitorul Oficial

Cancelaria prim-ministrului Luca Niculescu își consolidează echipa de lucru prin aducerea a doi noi consilieri de stat. Anca Coliță și Oana-Veronica Cristea au primit numirile oficiale pentru aceste funcții.

Deciziile premierului au apărut vineri în Monitorul Oficial al României iar cele două își vor începe activitatea la Palatul Victoria cu data de 16 noiembrie 2026, scrie agerpres.ro.

Măsura aduce la nivelul Executivului doi specialiști cu cariere solide în medicină și, respectiv, în coordonarea de programe europene.

Cariera medicală a medicului Anca Coliță

Anca Coliță are un parcurs profesional complex în sistemul sanitar românesc. Ea este medic primar în specialitățile Oncologie și Hematologie pediatrică, dar și medic primar Pediatrie cu supraspecializare în oncologie și transplant medular. Din anul 2019, ea ocupă funcția de manager al Institutului Clinic Fundeni din București. Totodată, din 2022, medicul conduce Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică (SROHP) din poziția de președintă.

Pregătirea sa academică a început la Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Parcursul educațional a inclus stagii internaționale de perfecționare la Spitalul Hadassah din Israel, la Spitalul Universitar Regensburg din Germania și la Spitalul de pediatrie „Gianina Gaslini” din Italia.

Ea are și o carieră academică la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Noul consilier de stat deține titlul de Doctor în Științe Medicale. Lucrarea sa de doctorat se intitulează „Tipul celular ca factor prognostic în leucemiile acute la copil” și a fost coordonată de profesorul Constantin Arion. Anca Coliță s-a remarcat ca membru în echipa profesorului Arion, structură medicală responsabilă pentru primele transplanturi de celule stem hematopoietice din Capitală.

Experiența europeană a Oanei-Veronica Cristea

Oana-Veronica Cristea aduce la Cancelaria premierului expertiză tehnică în zona politicilor europene. Până la acest moment, ea a condus Autoritatea de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Noua consilieră are o activitate de circa 20 de ani în administrația publică centrală. Expertiza ei vizează gestionarea programelor europene de cooperare teritorială.

De-a lungul carierei, ea a coordonat perioadele de programare a fondurilor europene 2007-2013 și 2014-2020. Ea a participat activ și la pregătirea cadrului financiar pentru perioada 2021-2027. Oficialul a contribuit la elaborarea și negocierea documentelor de programare esențiale pentru România.

Încă din anul 2006, Oana Cristea a fost membru în Comitetul de Management pentru Instrumentul de Asistență pentru Preaderare. Acolo, ea a luat parte la deciziile de coordonare a politicilor europene în Balcanii de Vest. Portofoliul său profesional include și o perioadă de activitate la Comisia Europeană, la Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană. Astfel, a dobândit expertiză în utilizarea instrumentelor de asistență externă și în proiecte de tip TAIEX sau Twinning. De asemenea, ea a predat cursuri în calitate de lector la Colegiul European de Securitate și Apărare.

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