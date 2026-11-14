George Simion, la forumul internațional AUR: Democrația din România moare încet, dar sigur

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a lansat o serie de acuzații grave la adresa autorităților din România. Declarațiile au fost făcute vineri seară, în deschiderea Forumului „Europa – Identitate, Viziune, Educație”, un eveniment internațional găzduit la Palatul Parlamentului.

În fața asistenței, Simion a reclamat un declin profund al drepturilor democratice la nivel național. El a acuzat statul de încercarea de a bloca manifestația partidului său programată pentru sâmbătă și a vorbit despre abuzuri sistemice.

„Mâine avem un protest, iar autoritățile încearcă să îl interzică. Devenim din ce în ce mai mult o dictatură. Avem deținuți politici ținuți în închisoare în România. Avem posturi de televiziune interzise și au rămas doar cele proguvernamentale. Și, după cum știți, aici, în România, alegerile au fost anulate. Și nu se întâmplă numai în România”, a afirmat președintele AUR, conform Agerpres.

Viziunea suveranistă asupra Europei

Liderul AUR a folosit prilejul reuniunii pentru a prezenta viziunea formațiunii sale asupra viitorului Uniunii Europene. El a contestat politicile actualelor instituții comunitare și a respins etichetele de extremism sau populism atribuite partidelor suveraniste. Simion a subliniat că cerințele acestor formațiuni, precum asigurarea energiei accesibile, a granițelor sigure și a unor locuri de muncă stabile, reprezintă responsabilități elementare ale oricărui guvern.

„Ceea ce se întâmplă acum în actuala Uniune Europeană nu este acceptabil. Cooperarea își pierde sensul atunci când instituțiile create pentru a servi națiunile încep să trateze acele națiuni ca pe niște obstacole”, a detaliat George Simion.

Pentru a contracara actuala politică a blocului comunitar, liderul politic a anunțat lansarea unui document programatic în cadrul reuniunii.

„Europa (…) nu aparține unui președinte al Comisiei, nu aparține unei familii politice sau unei birocrații. Ea aparține popoarelor și națiunilor sale. Voința de a schimba Europa traversează granițele, iar acest lucru va începe aici”, a adăugat Simion

Ce este Forum Europa?

Forumul internațional organizat de AUR se desfășoară în perioada 13-15 noiembrie. Evenimentul reunește peste 200 de invitați străini. Printre participanți se numără parlamentari, eurodeputați, membri ai Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ambasadori și antreprenori din peste 55 de țări. Discuțiile vizează viitorul continentului, suveranitatea națională, transformările economice și situația din Republica Moldova.