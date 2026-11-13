Protestul susținut de George Simion rămâne fără aviz. Primăria Capitalei a câștigat procesul în instanță

Primăria Capitalei a câștigat, în primă instanță, procesul privind refuzul de a aviza protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată împotriva deciziei municipalității. Hotărârea vine cu doar o zi înaintea manifestației promovate de liderul AUR, George Simion, care a anunțat că va participa la protest, în ciuda refuzului autorităților.

Primăria Municipiului București a anunțat vineri, 13 noiembrie, că a obținut o decizie favorabilă în procesul privind neavizarea manifestației solicitate de trei persoane fizice. Instanța care a respins cererea este Tribunalul București, nu Judecătoria Sectorului 3, așa cum a fost transmis inițial. Decizia este pronunțată în primă instanță, astfel că nu reprezintă o hotărâre definitivă.

George Simion a anunțat că va participa la protest

Președintele AUR, George Simion, a declarat vineri că intenționează să participe la manifestația organizată pentru susținerea lui Călin Georgescu. Liderul partidului a precizat că s-a implicat în demersurile juridice ale persoanelor care au solicitat aprobarea protestului.

„Am făcut eu pașii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistență celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate”, a declarat George Simion.

Acesta l-a acuzat pe primarul general Ciprian Ciucu că nu prezintă corect situația solicitărilor transmise municipalității. Simion a susținut că autoritățile au respins mai multe cereri și a contestat modul în care acestea au fost analizate. Totodată, liderul AUR a afirmat că se pune la dispoziția instituțiilor statului pentru a contribui la asigurarea protecției participanților.

De ce a refuzat Primăria Capitalei să avizeze manifestația

Primăria Capitalei a explicat anterior că decizia de neavizare a fost luată în urma evaluărilor transmise de Jandarmerie și Poliția Capitalei. Instituțiile au atras atenția asupra unor mesaje apărute în mediul online, care ar conține îndemnuri la ură și violență.

Potrivit municipalității, aceste mesaje ar putea reprezenta un risc pentru ordinea și siguranța publică. Un alt motiv invocat este organizarea, în aceeași zi, a meciului de fotbal România – Polonia.

Autoritățile estimează că aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Bucureștiului, ceea ce ar necesita mobilizarea unor efective importante de ordine publică. În plus, Jandarmeria și Poliția au semnalat organizarea transportului unor manifestanți din 39 de județe.

Ciprian Ciucu spune că AUR nu a depus o cerere în numele partidului

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat joi că nu are cunoștință despre existența unei solicitări oficiale depuse de AUR pentru organizarea protestului.

„Eu nu știu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizație”, a afirmat edilul.

Ciucu a explicat că solicitările privind adunările publice sunt analizate de o comisie formată din reprezentanți ai instituțiilor competente. Potrivit acestuia, deciziile sunt luate pe baza evaluărilor privind siguranța participanților și riscurile pentru ordinea publică. De cealaltă parte, George Simion susține că au fost depuse mai multe cereri de către persoane fizice și că acestea au fost respinse.

Ce se întâmplă cu protestul de sâmbătă

Manifestația din Parcul Izvor este programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, iar participanții sunt așteptați să se adune de la ora 13:00.

George Simion a anunțat și o acțiune de protest în fața Primăriei Capitalei, de la ora 10:00. Decizia Tribunalului București menține, în această etapă, situația creată de refuzul municipalității de a aviza manifestația din Parcul Izvor. Cu toate acestea, liderul AUR nu a anunțat renunțarea la participare.

George Simion cere ca Jandarmeria să asigure protecția participanților la protestul AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, organizat în Capitală pentru susținerea lui Călin Georgescu. Liderul AUR susține că autoritățile trebuie să ia măsurile necesare pentru ca manifestația să se desfășoare fără incidente, deși aceasta nu a primit aviz favorabil.

În același timp, PNL îi avertizează pe Simion și pe ceilalți lideri AUR că vor fi considerați responsabili politic pentru eventualele violențe și acte de vandalism. Liberalii cer Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne să prevină incidentele și să asigure respectarea legii.