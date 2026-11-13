George Simion cere protecția Jandarmeriei la protestul AUR. PNL avertizează asupra riscului de violențe

George Simion cere ca Jandarmeria să asigure protecția participanților la protestul AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, organizat în Capitală pentru susținerea lui Călin Georgescu. Liderul AUR susține că autoritățile trebuie să ia măsurile necesare pentru ca manifestația să se desfășoare fără incidente, deși aceasta nu a primit aviz favorabil. În același timp, PNL îi avertizează pe Simion și pe ceilalți lideri AUR că vor fi considerați responsabili politic pentru eventualele violențe și acte de vandalism. Liberalii cer Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne să prevină incidentele și să asigure respectarea legii.

Ce spune George Simion

„O să vin aici, o să particip și eu, alături de restul mulțimii și mi se pare normal să fim și noi păziți și să se ia măsurile necesare”, a declarat George Simion.

Partidul Național Liberal a transmis vineri un comunicat în care critică organizarea protestului anunțat de George Simion și cere autorităților să ia măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice.

Potrivit Agerpres, liberalii consideră că atât Guvernul, cât și conducerea AUR trebuie să își asume responsabilitatea pentru eventualele incidente provocate în timpul manifestației.

PNL avertizează conducerea AUR asupra riscului de violențe

Liberalii susțin că manifestația anunțată pentru sâmbătă nu îndeplinește condițiile legale de organizare și avertizează că există riscul producerii unor incidente. PNL cere Ministerului Afacerilor Interne să asigure respectarea legislației și să împiedice eventualele confruntări dintre manifestanți și forțele de ordine.

Formațiunea subliniază că libertatea de exprimare și dreptul la protest sunt garantate, dar că acestea trebuie exercitate fără violențe și cu respectarea prevederilor legale.

În comunicat, PNL își exprimă susținerea pentru poziția primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a insistat asupra respectării procedurilor de organizare a manifestațiilor publice.

Liberalii atrag atenția și asupra coincidenței dintre protest și meciul România – Polonia. Prezența unui număr mare de suporteri în București ar putea necesita măsuri suplimentare de securitate.

George Simion anunță că va participa la protest, deși acesta nu a fost aprobat

Președintele AUR a declarat vineri că se va alătura manifestanților care vor veni în fața Palatului Parlamentului pentru a-l susține pe Călin Georgescu. George Simion a precizat că adunarea participanților este programată pentru ora 13:00, iar protestul ar urma să înceapă la ora 14:00.

Liderul AUR susține că Primăria Capitalei a fost notificată în două rânduri în legătură cu manifestația, însă solicitările au fost respinse. Acesta l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că ar prezenta incorect situația cererilor depuse pentru organizarea protestului.

Simion a anunțat că pune la dispoziția autorităților sprijinul necesar pentru ca manifestația să se desfășoare fără incidente. Totodată, liderul AUR le-a cerut susținătorilor să se manifeste pașnic și să evite orice acțiune violentă.

Dispută între Simion și Primăria Capitalei

Conflictul dintre George Simion și administrația Capitalei a început după refuzul avizării protestului de susținere a lui Călin Georgescu.

Președintele AUR consideră că autoritățile îngrădesc dreptul cetățenilor de a protesta și susține că manifestații organizate pentru alte cauze au beneficiat de sprijinul instituțiilor statului.

În schimb, primarul general Ciprian Ciucu a atras atenția asupra riscurilor de securitate și a insistat că procedurile legale trebuie respectate.

Simion a anunțat separat și un protest în fața Primăriei Capitalei, sâmbătă, de la ora 10:00, împotriva modului în care municipalitatea a gestionat solicitările privind manifestația.

PNL cere măsuri pentru prevenirea incidentelor

Partidul Național Liberal avertizează că participarea unor reprezentanți ai formațiunilor politice radicale din străinătate ar putea amplifica tensiunile din jurul protestului.

Liberalii critică asocierea AUR cu aceste grupări și susțin că autoritățile trebuie să prevină orice încercare de provocare a unor incidente. De cealaltă parte, George Simion afirmă că dorește o manifestație pașnică și că este dispus să colaboreze cu instituțiile statului pentru protejarea participanților.

Protestul este programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, iar autoritățile trebuie să gestioneze atât prezența manifestanților, cât și fluxurile de suporteri care vor ajunge în Capitală pentru partida de fotbal.