Nicușor Dan, întâlnire cu Peter Magyar, la Dublin

Pe lângă Peter Magyar, Nicușor Dan a mai avut bilaterale cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, lham Aliyev, președintele Republicii Azerbaidjan, prim-ministrul Republicii Albania, Edi Rama.

Guvernul de la Budapesta, condus de premierul Peter Magyar, a început discuțiile cu România pentru achiziționarea de gaze naturale din Marea Neagră, în contextul planurilor de reducere a dependenței de resursele energetice rusești. Importurile ar putea proveni din perimetrul Neptun Deep, unde producția este programată să înceapă în 2027, a anunțat ministrul ungar al Economiei și Energiei, Istvan Kapitany, citat de The Moscow Times.

Ministrul ungar al Economiei și Energiei, István Kapitány, a discutat cu omologul său român, Dumitru Chisăliță, despre posibilitatea ca Ungaria să cumpere gaze naturale extrase din Marea Neagră. Discuțiile vor continua la București, iar interesul Budapestei se îndreaptă mai ales spre zăcământul Neptun Deep, unde producția ar urma să pornească în 2027.

„Am discutat despre pașii pe care trebuie să îi facem pentru ca Ungaria să poată juca un rol activ în achiziționarea gazelor naturale produse în Marea Neagră și livrarea acestora în regiunea noastră”, a declarat ministrul ungar.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, ajunge astăzi la Dublin pentru a participa la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda, sub deviza „Europa: Puternică, sigură, conectată”. La Dublin sunt așteptați și emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care îl vor informa pe Zelenski ce au vorbit cu Vladimir Putin despre schimbul de prizonieri și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele României se află la Dublin, alături de 50 de lideri europeni care discută despre securitatea Europei.