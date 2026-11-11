Gazul din Neptun Deep ar putea ajunge în Ungaria. Ce mai lipsește pentru livrări

Primele discuții între cei doi miniștri

Potrivit publicației VILÁGGAZDASÁG, citată de Rador, cei doi miniștri au discutat despre modalitățile prin care partea ungară ar putea achiziționa gaze naturale din Marea Neagră.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Kapitány a prezentat gazul românesc drept o nouă șansă pentru Ungaria de a-și diversifica sursele de energie, potrivit profit.ro.

Ministrul consideră că, împreună cu partenerii din România și Croația, țara sa își poate construi rute noi de cumpărare, care i-ar lărgi semnificativ opțiunile de aprovizionare.

„Am discutat despre pașii pe care trebuie să îi facem pentru ca Ungaria să poată juca un rol activ în achiziționarea gazelor naturale produse în Marea Neagră și livrarea acestora în regiunea noastră”, a declarat ministrul ungar.

Următoarea rundă de discuții va avea loc peste două săptămâni, la București.

Miza zăcământului din Marea Neagră

Interesul pentru gazul românesc ține mai ales de proiectul Neptun Deep. Situat în sectorul românesc al Mării Negre, zăcământul se numără printre investițiile energetice de prim rang ale regiunii, iar extracția este programată pentru 2027, arată sursa citată.

Pentru Ungaria, proiectul ar putea căpăta o valoare strategică, întrucât i-ar oferi încă o sursă de aprovizionare și ar diminua dependența de gazul rusesc.

Transportul, condiția pentru ca gazul să ajungă în Ungaria

Intrarea zăcământului în exploatare nu înseamnă automat că gazul va ajunge și pe piața ungară.

Pentru asta sunt necesare capacități de transport potrivite, infrastructură și acorduri comerciale. De aceea, colaborarea energetică dintre cele două țări poate merge dincolo de simpla cumpărare de gaze și poate include coordonarea infrastructurii și a rutelor regionale de transport.

O cooperare regională în extindere

Kapitány a mai relatat că, în cadrul negocierilor, un loc important l-a avut lărgirea cooperării energetice din Europa Centrală și de Sud.

Odată cu aderarea Poloniei și a Republicii Cehe la inițiativă, statele din Grupul de la Visegrad au acum reprezentanți în această cooperare, la care participă și Italia.

În opinia ministrului ungar, contează ca țările Grupului de la Visegrad să se apropie energetic de statele din sudul continentului, pentru că astfel s-ar putea deschide noi căi de diversificare.

Un interes exprimat și în anii trecuți

Dorința Ungariei de a cumpăra gaze din Neptun Deep a fost transmisă și în urmă cu un an, de ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto.

Tot atunci, Budapesta își arăta disponibilitatea de a lucra cu România la prelungirea duratei de funcționare a reactoarelor nucleare din cele două state.

Citat de Hotnews.ro, Szijjarto a vorbit despre relația bilaterală și despre interconectorul de gaze.

„Colaborarea dintre România și Ungaria este exemplară. De la 1 noiembrie am crescut capacitatea interconectorului de gaze dintre cele două țări la 2,7 miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că ne bazăm pe creșterea livrărilor în anii următori din România în Ungaria. De ce? Pentru că înțelegem că România va juca un rol foarte important în aprovizionarea cu gaz a regiunii în viitor”.

Partea ungară vrea să înceapă discuțiile

Ministrul a precizat că partea ungară vrea să înceapă discuțiile pentru cumpărarea de gaze din Neptun Deep.

Potrivit acestuia, decizia ține în primul rând de zona comercială și abia apoi de politica României privind consumul acestor gaze.

Nici atunci interesul Budapestei nu era nou: cu doi ani în urmă, Szijjarto venise la București la același eveniment, cu un mesaj asemănător despre negocierea importurilor de gaze din Marea Neagră.

Printre companiile pomenite de el se află și Exxon, deși compania americană ExxonMobil, implicată anterior în Neptun Deep, s-a retras din proiect, iar participația sa a fost cumpărată de Romgaz.

„Acum, care va fi structura consumului intern și a exportului de gaz care provine din Neptun Deep este decizia voastră internă.

Dacă există gaze care să fie exportate, noi suntem cu siguranță interesați să îl importăm în Ungaria, în baza unui contract comercial semnat de MVM, care este compania de stat din Ungaria, cu OMV, Petrom, Romgaz, Exxon, cu oricine. Deci da, suntem interesați de diversificare, suntem interesați să facem România unul dintre furnizorul nostru de gaze”, a mai declarat Szijjarto.