Goana după luminițele de Crăciun. Cât cheltuie primăriile și instituțiile din țară pe beculețe

Potrivit datelor din SICAP, cea mai scumpă achiziție directă pentru luminițele de Crăciun a fost făcută de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. Instituția a cumpărat pe 19 octombrie „lucrări decorative – iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2026-2027”, pentru care a plătit 824.393,35 lei. Adică peste 160.000 de euro.

Datele din caietul de sarcini arată că obiectul contractului este închirierea, montarea și demontarea de instalații pentru iluminatul festiv pe principalele străzi, intersecții și sensuri giratorii din oraș.

Și Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin a făcut o achiziție directă pentru luminițe de Crăciun, încă din septembrie. Instituția a cheltuit 396.694,21 lei (78.297,49 de euro) pe acest contract. În descrierea de pe SEAP, reprezentanții Palatului Culturii au notat că este vorba despre un „pachet iluminat festiv pentru târgul de Crăciun în Parcul Central și străzile Bibicescu și Costescu”.

Peste 50.000 de euro cheltuiți de o Direcție din Focșani

O altă achiziție pentru spectacolul de luminițe de sărbători a fost făcută în Otopeni. Aici, primăria a plătit pentru închirierea de sisteme/echipamente de iluminat festiv suma de 269.900 lei (53.271,49 euro). În anunțul din SEAP nu este precizată, însă, și vreo referire legată montarea și demontarea echipamentelor. Cotidianul a scris recent despre această achiziție, AICI.

O sumă asemănătoare, 269.420 lei (53.176,75 euro), a fost cheltuită și de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice din Focșani, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Focșani.

„Obiectul achiziției constă în punerea la dispoziție, sub formă de închiriere, a unui brad ornamental și a diverselor articole decorative specifice sărbătorilor de iarnă. Pachetul solicitat include în mod obligatoriu toate operațiunile accesorii necesare: transportul la locație, montarea, punerea în funcțiune/conectarea instalațiilor electrice, precum și demontarea și ridicarea bunurilor la finalul perioadei”, se arată în descrierea achiziției din SEAP.

De asemenea, primăria din Giroc, județul Timiș, a cheltuit și ea 269.350 de lei (50.376,87 de euro) pentru a împodobi localitatea. În acești bani intră închirierea luminițelor, montarea, punerea în funcțiune, conexiunile electrice și demontarea luminițelor.

Ce primării au mai dat prin atribuire directă bani pentru luminițele de Crăciun

Și nu sunt singurele achiziții directe identificate de Cotidianul pentru luminițele de sărbători. Alte exemple sunt:

Primăria orașului Balș: 260.399 lei (48.702,75 euro)

Primăria municipiului Lugoj: 247.900,00 lei (48.929,24 euro)

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu: 199.936 lei (37.394,28 euro)

Primăria comunei Târgșoru Vechi: 187.270,00 (35.025,34 euro)

Primăria comunei Potlogi: 142.982,35 lei (26.742,17 euro)

Primăria comunei Cristian: 123.617,00 lei (24.398,89 euro)

Primăria comunei Măneciu: 115.340,90 lei (21.572,35 euro)

Primăria orașului Vișeu de Sus: 111.017,44 lei (20.763,73 euro)

Primăria comunei Gherghița: 100.000 lei (18.703,13 euro)

Primăria comunei Orțișoara: 100.000 lei (19.737,49 euro)

Bucureștiul „sparge” opt milioane de lei pe luminițe

Luminițele pentru Crăciun nu sunt cumpărate în această perioadă, însă, doar prin atribuiri directe. Ci și prin licitații public. Se întâmplă, spre exemplu, în București, unde Compania Municipală Iluminat Public București a scos la licitație două contracte în valoare totală de aproape opt milioane de lei. În ambele cazuri, termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10 noiembrie.

Unul dintre contracte, de șase milioane de lei, prevede închirierea de decorațiuni pentru iluminatul festiv din perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit caietului de sarcini, Compania vrea să închirie următoarele echipamente:

Cel de-al doilea contract scos la licitație de Compania Municipală Iluminat Public București are ca scop cumpărarea de decorațiuni pentru iluminatul festiv. Acesta are o valoare estimată de 1,9 milioane de lei.

Datele din caietul de sarcini arată că instituția vrea să cumpere 745 de perdele cu leduri de culoare alb cald.