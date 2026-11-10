Președintele Nicușor Dan a avut un schimb de replici bulversant cu jurnalistul Sebastian Zachmann de la Recorder, care a publicat documentarul „Justiției capturată” pe tema presiunilor la care sunt supuși magistrații care critică sistemul și presiunile făcute asupra lor, precum și privind controlul politic și ierarhic, numirile la marile instanțe și Parchete.

Președintele nu a fost apt să răspundă explicit de ce i-a abandonat pe magistrații cărora tot el le-a venit în întâmpinare cerându-le să se expună public și să demaște presiunile din sistem.

Cei mai mulți dintre aceștia au ajuns cercetați de Inspecția Judiciară sau de Consiliul Superior al Magistraturii.

În dialogul purtat cu jurnalistul de la Recorder, care l-a întrebat de ce a tăcut atunci când magistrații care au criticat sistemul au ajuns cercetați de CSM și IJ, Nicușor Dan a minimalizat dramele trăite de acești magistrați și presiunile la care sunt supuși cerând dovada vreunui dosar anume care le-ar fi fost întocmit pentru curajul lor.

Schimbul de replici dintre Nicușor Dan și jurnalistul Sebastian Zachmann

Jurnalist: Mai întâi v-aș întreba despre documentarul Recorder, Justiție capturată, publicat anul trecut în decembrie și în urma acestui documentar dumneavoastră ați scris așa pe Facebook, citez foarte exact, când 200 de magistrați spun că e o problemă de integritate în interiorul sistemului de justiție, lucrurile sunt foarte serioase, am încheiat citatul. Din 200 s-au făcut 900, domnule președinte, dovadă că lucrurile chiar erau serioase în interiorul sistemului. Dar într-un an de zile am văzut cum acești magistrați care au avut curajul să vorbească au fost cercetați de Inspecția Judiciară, unii au fost chiar sancționați de CSM și în acest an de zile dumneavoastră n-ați avut nicio reacție publică. Pentru dumneavoastră subiectul acesta n-a existat. De ce ați tăcut când anterior le-ați cerut magistraților să vorbească, să aibă curaj?

Președintele Nicușor Dan: Bun. După cum știți, am avut un dialog cu magistrații în lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta am intrat cu toții într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. Pe ceea ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat magistrați care să în urma acțiunilor lor de protest să fi fost și canați, să spunem, de Inspecția Judiciară sau de CSM acum că nu mai discutăm de majorități, avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul.

Jurnalist: Inspecția Judiciară, după documentarul Recorder, a spus că nu există nicio problemă, că nimic din documentar nu se susține. Aveți încredere în concluziile Inspecției Judiciare, în această instituție?

Președintele Nicușor Dan: Eu am criticat foarte des Inspecția Judiciară.

Jurnalist: Tocmai de asta vă întreb.

Președintele Nicușor Dan: Nu am o analiză amănunțită, însă dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiție și dacă inspecția judiciară este acel organ al sistemului de justiție care ar trebui să ne dea nouă garanția că sistemul de justiție funcționează bine, înseamnă logic că e o problemă cu inspecția judiciară.

Însă, ceea ce noi nu avem în justiție, cum nu avem în multe alte zone, sunt dosare. Da? Adică un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecției Judiciare pe care cineva să le sistematizeze și să vină la președinte sau la oriunde, la dumneavoastră, la presă, să spună asta e situația.

Jurnalist: Păi au venit la noi la presă, apoi au venit la dumneavoastră la președinție în decembrie anul trecut și consecința a fost că tot acei magistrați au fost sancționați și penalizați fără ca dumneavoastră să luați atitudine.

Președintele Nicușor Dan: Așa, și care-i dosarul cercetării și penalizărilor?

Jurnalist: Cum care-i dosarul? Ei nu se mai pot apăra din moment ce ajung la Inspecția Judiciară și apoi ajung să fie sancționați disciplinar.

Președintele Nicușor Dan: Așa. Așa, dați-mi dumneavoastră situația lor, nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară, când au fost penalizați de CSM, astfel încât eu sau dumneavoastră sau oricine e interesat de starea justiției din țara asta să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare ale Inspecției Judiciare.

Asta vreau eu să spun.

Vreau să spun că în justiție, ca în multe alte domenii, noi vorbim și poate avem dreptate, dar nu niciodată nu facem un dosar cu care să fie clar că ceea ce spunem este corect.

Jurnalist: Dar numele astea, lăsați dosarele, că aici nu-i vorba de dosare, e vorba de oameni. Laurențiu Beșu, de exemplu, vă spune ceva numele ăsta? Vă spune?

Președintele Nicușor Dan: Da. Da. Îmi spune, da.

Jurnalist: Sorina Marinaș.

Președintele Nicușor Dan: Îmi spune de asemenea.

Vă spune și asta: Claudiu Sandu? Toți aceștia au trecut prin furcile acestea caudine numite Inspecția Judiciară și CSM. Fiecare dintre ei. Și mai am alte nume.

Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta.

Jurnalist: Unde să vină?

Președintele Nicușor Dan: La mine, dacă vor. Eu nu știu dacă au fost sancționați, nu știu dacă au fost sancționați pentru delict de opinie.

Despre ce este documentarul jurnaliștilor de la Recorder – Justiție capturată

În documentarul Justiție capturată, publicat de Recorder pe 9 decembrie 2025, jurnaliștii Andreea Pocotilă și Mihai Voinea au susținut că sistemul judiciar românesc a ajuns sub influența unui grup de interese format din magistrați și politicieni.

Criticile principale ale Recorder au vizat șase aspecte:

Controlul politic și ierarhic asupra Justiției. Legile adoptate în ultimii ani ar fi concentrat puterea în mâinile unui grup restrâns de magistrați, care ar fi ajuns să controleze instituțiile-cheie. Blocarea dosarelor mari de corupție. Recorder a documentat cazuri în care procesele au fost tergiversate până la prescrierea faptelor sau în care inculpați condamnați în primă instanță au fost achitați în apel. Conducerea DNA. Procurorul-șef Marius Voineag a fost indicat drept un actor important într-un mecanism de control al anchetelor, inclusiv prin schimbarea sau îndepărtarea unor procurori din dosare sensibile. Curtea de Apel București. Investigația a reclamat modificări discreționare ale completurilor de judecată, inclusiv în timpul unor procese importante, ceea ce ar fi permis influențarea soluțiilor. Presiunile asupra magistraților incomozi. Procurori și judecători care au contestat conducerea instituțiilor sau au semnalat nereguli ar fi fost marginalizați, cercetați disciplinar ori excluși din magistratură. Impunerea impunității pentru magistrați. Recorder a atras atenția asupra scăderii drastice a numărului de magistrați trimiși în judecată pentru fapte de corupție, după înființarea Secției Speciale (SIIJ).

Cine apărea în centrul criticilor?

Lia Savonea – în legătură cu influența asupra conducerii instanțelor;

Marius Voineag – în legătură cu modul de conducere a DNA;

conducerea Curții de Apel București – în legătură cu repartizarea completurilor;

conducerea Inspecției Judiciare – în legătură cu presiunile disciplinare reclamate de magistrați.

Recorder a formulat concluzia că între politicieni și un grup de magistrați s-ar fi creat un pact: politicul a oferit cadrul legislativ pentru concentrarea puterii, iar magistrații respectivi au oferit, în schimb, o Justiție care nu-i mai deranjează pe cei puternici.

Inspecția Judiciară a respins ulterior acuzațiile. În raportul din februarie 2026 a concluzionat că nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile documentarului, susținând că Recorder a interpretat selectiv anumite modificări administrative și procedurale.