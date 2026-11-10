Cosmin-Gabriel Popp a demisionat din funcția de vicepreședinte al AEP. Decizia, explicată pentru Cotidianul

„Am prezentat domnului președinte propunerea justificată privind plecarea mea din această funcție. Și motivele sunt de ordin personal”, a declarat acesta.

Totodată, Cosmin-Gabriel Popp a declarat că plecarea sa nu are nicio legătură cu scandalul din jurul legii partidelor politice. Discuțiile din spațiul public au atras critici dure din partea PNL și USR la adresa lui Adrian Țuțuianu, președintele AEP.

„Eu nu am niciun fel de adeziune la niciun partid, nu pot avea o adeziune, am dat o declarație în acest sens când am când mi-am preluat mandatul. Funcțiile de aici sunt apolitice și așa trebuie să fie, chit că nu tot timpul se respectă această condiție. Sunt aspecte care țin de ordin personal”, a completat acesta.

Întrebat dacă va ocupa o altă funcție publică, Cosmin-Gabriel Popp a răspuns că se reîntoarce la funcția pe care a ocupat-o înainte de a fi numit într-o demnitate publică, funcție care a fost suspendată între timp.

„Adică în structura Autorității Naționale de Administrare Fiscală, unde am concurs dat, sunt dintre cei care au lucrat niște ani de zile pe acolo”, a spus fostul vicepreședinte AEP.

Cine este Cosmin-Gabriel Popp

Cosmin-Gabriel Popp a fost numit vicepreședinte al AEP pe 8 aprilie 2024, de către Klaus Iohannis, fostul președinte al României. Anterior, acesta a fost consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale. Această funcție a ocupat-o începând cu 15 iunie 2020.

Tot în cadrul Administrației Prezidențiale a mai lucrat ca director al Direcției Servicii Generale (2018-2019) și al Direcției Economice (2019-2020) din cadrul Secretariatului General al instituției.

Totodată, între 2008 și 2017, Cosmin Gabriel Popp a fost director al Direcției Taxe și Impozite Locale Sector 6, al Direcției Economice din cadrul Ministerului Muncii și al Direcției Servicii Interne din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a municipiului București.

El a mai fost și deputat în mandatul 2004-2008, din partea PDL. Nu și-a dus mandatul până la final, pentru că în septembrie 2008 a demisionat din funcție.