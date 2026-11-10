Adrian Țuțuianu respinge acuzațiile USR și PNL privind legea partidelor: Butoaiele goale fac gălăgie multă

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, respinge acuzațiile lansate de deputații Alexandru Dimitriu (USR) și Alexandru Muraru (PNL) privind modificarea legislației partidelor politice. Șeful AEP susține că proiectul respectă cadrul legal și că instituția nu urmărește să controleze formațiunile politice sau alianțele dintre acestea. El îi acuză pe cei doi parlamentari că lansează afirmații nefondate și transformă dezbaterea într-un conflict politic.

Reacția vine după ce cei doi deputați i-au cerut, luni, 9 noiembrie, să retragă proiectul de lege privind partidele politice. Aceștia susțin că noile reglementări ar permite AEP să decidă asupra înregistrării partidelor și alianțelor politice, atribuții care aparțin în prezent Tribunalului București. Alexandru Dimitriu a amenințat inclusiv cu depunerea unei plângeri penale pentru delapidare, acuzând conducerea AEP că ar folosi fondurile instituției în interesul PSD.

Țuțuianu: Modificarea legii partidelor respectă modelele europene

Președintele AEP explică faptul că proiectul urmărește actualizarea legislației privind înființarea, organizarea și funcționarea partidelor politice. Potrivit acestuia, schimbările sunt necesare pentru adaptarea normelor la practica judiciară, digitalizare și cerințele de transparență. Țuțuianu subliniază că proiectul a fost prezentat partidelor parlamentare și neparlamentare, iar propunerile primite vor fi analizate înainte de stabilirea formei finale.

În privința transferului competențelor de înregistrare a partidelor de la Tribunalul București la AEP, acesta susține că soluția nu reprezintă o noutate la nivel internațional. În alte state europene, această responsabilitate revine unor structuri administrative centrale.

Totodată, Țuțuianu invocă punctul de vedere al CSM. Potrivit acestuia, transferul unor competențe către AEP ar reduce numărul cauzelor gestionate de Tribunalul București.

Președintele AEP precizează că deciziile luate în cadrul procedurii administrative ar putea fi contestate la CAB. Astfel, susține el, ar fi păstrat controlul judecătoresc asupra legalității înregistrării partidelor.

„În acest context, orice acuzație privind existența unor instrucțiuni, presiuni sau influențe asupra AEP este ireală”, afirmă Adrian Țuțuianu.

Șeful AEP respinge acuzațiile privind blocarea unei alianțe PNL-USR

Adrian Țuțuianu susține că modificările legislative nu urmăresc împiedicarea unei eventuale alianțe între PNL și USR, așa cum au afirmat cei doi parlamentari. Potrivit acestuia, AEP nu are atribuții privind strategiile politice ale partidelor și nu poate interveni în deciziile de asociere ale acestora. Șeful instituției respinge și acuzațiile potrivit cărora proiectul ar urma să fie adoptat prin ordonanță de urgență. El explică faptul că reglementările privind partidele politice trebuie adoptate prin lege organică, după dezbaterea parlamentară.

Țuțuianu afirmă că necesitatea reformării legislației electorale a fost identificată în urma analizării alegerilor din 2024 și 2025. Concluziile au fost comunicate Parlamentului și formațiunilor politice, susține acesta.

„Înainte de a amenința cu plângeri penale pentru delapidare, cei doi parlamentari ar trebui să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba și să vină cu argumente juridice concrete. Altfel riscă să transforme o dezbatere serioasă într-o demonstrație de lipsă totală de înțelegere a subiectului”, transmite președintele AEP.

Acesta îi invită pe reprezentanții USR și PNL să analizeze forma revizuită a proiectului înainte de a face alte declarații publice.

Adrian Țuțuianu: Nu am fost niciodată cercetat pentru fraudă electorală

În dreptul său la replică, președintele AEP răspunde și atacurilor care îl vizează personal. El respinge acuzațiile legate de activitatea sa politică și administrativă și susține că a respectat legea în toate funcțiile publice pe care le-a ocupat.

„Dincolo de aspectele instituționale trebuie să spun că nu am fost niciodată cercetat pentru fraudă electorală. Resping cu tărie atacul lansat la adresa mea de către Alexandru Dimitriu (USR) și Alexandru Moraru (PNL)”, afirmă Țuțuianu.

Acesta face referire și la litigiile în care sunt implicate persoane din cadrul Autorității Electorale Permanente. Potrivit lui, conflictele respective au apărut înainte de preluarea mandatului său și nu au fost provocate de actuala conducere. Șeful AEP îl critică și pe deputatul liberal, amintind că președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit recent despre necesitatea reformării instituției. Țuțuianu consideră că dezbaterile parlamentare privind regulamentul de organizare și funcționare al AEP vor arăta dacă partidele care susțin public reforma sunt dispuse să o sprijine și prin vot.

La finalul dreptului la replică, Adrian Țuțuianu le transmite celor doi parlamentari o ironie, folosind o expresie pe care o atribuie lui Sofocle: