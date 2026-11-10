Condamnată la 100 de lovituri de bici pentru o sarcină în afara căsătoriei. Limitele reformelor judiciare saudite

Un tribunal penal din Riyadh a condamnat o femeie în vârstă de 40 de ani din Kenya, angajată ca lucrătoare domestică în Arabia Saudită, la pedeapsa cu 100 de lovituri de bici și un an de surghiun, după ce aceasta a născut un copil în afara căsătoriei. Decizia instanței marchează o aplicare strictă a dreptului islamic în privința relațiilor extramatrimoniale și scoate în evidență situația juridică a femeilor străine care lucrează în regat.

Condamnarea de la tribunalul din Riyadh

O instanță din Arabia Saudită a dispus executarea unei pedepse cu 100 de lovituri de bici împotriva unei cetățene din Kenya, pe nume Esther Wanja Muthoni, potrivit The New York Times.

Decizia instanței a fost emisă în urma constatării că femeia a născut un copil în afara unei legături matrimoniale recunoscute legal pe teritoriul regatului.

Sentința a fost pronunțată de un complet format din trei judecători din cadrul unui tribunal penal din capitala Riyadh. Instanța a încadrat fapta ca fiind o încălcare a normelor privind moralitatea publică și sexul în afara căsătoriei.

Pe lângă pedeapsa corporală cu 100 de lovituri de bici, judecătorii au dispus și măsura surghiunului pentru o perioadă de un an.

Reglementările judiciare saudite prevăd că, în situația în care locul de executare a surghiunului nu este specificat în mod expres în hotărâre, persoana condamnată este transferată într-o altă localitate de pe teritoriul Arabiei Saudite, existând posibilitatea revizuirii în cazul persoanelor de sex feminin care nu dispun de un tutore legal masculin.

Cum a ajuns femeia în Arabia Saudită și cum a rămas însărcinată

Esther Wanja Muthoni a sosit în Arabia Saudită în cadrul unei rețele de recrutare a forței de muncă ce transferă lucrătoare din Africa de Est în Orientul Mijlociu pentru prestarea de servicii casnice și de îngrijire a copiilor. Angajarea sa a fost realizată prin intermediul corporației saudite de resurse umane Maharah Human Resources, entitate licențiată pentru plasarea personalului străin.

Conform actelor din dosar și declarațiilor furnizate organelor de poliție, Muthoni a rămas însărcinată în urma unei relații de scurtă durată cu un cetățean egiptean rezident în regat, identificat în documentele judiciare sub numele de Mohamud. Femeia a născut un băiat, numit Abudy, în luna august a anului 2025, în spațiile de cazare puse la dispoziție de compania angajatoare.

În urma depistării nașterii de către un reprezentant al conducerii spațiului de cazare, mama și copilul au fost transportați la o unitate spitalicească, unde organele de poliție au inițiat o procedură de anchetă.

Muthoni a declarat anchetatorilor că tatăl copilului a părăsit teritoriul Arabiei Saudită anterior intervenției autorităților. Documentele de judecată nu menționează desfășurarea unor demersuri legale sau proceduri de urmărire penală împotriva bărbatului respectiv.

„Nu cred că pot îndura acele lovituri”

După audierea inițială, Muthoni a fost eliberată din custodia poliției, însă i s-a refuzat reaccesul în spațiile de cazare ale companiei angajatoare și accesul în centrele de adăpost. În lipsa sprijinului din partea ambasadei țării de origine, femeia s-a mutat temporar în zona unei stații de alimentare cu combustibil, spațiu utilizat ca punct de adunare de către mai multe mame din rândul populației migrante aflate în așteptarea procedurilor de deportare.

Procesul s-a desfășurat pe parcursul mai multor ședințe de judecată. În cadrul înfățișărilor, inculpata a beneficiat de serviciile unui traducător autorizat din partea instanței, însă nu a avut un avocat care să îi asigure apărarea.

Dosarul cauzei nu conține mențiuni privind prezența unui reprezentant legal. Deși legislația saudită garantează dreptul la asistență juridică gratuită din partea statului pentru inculpații fără posibilități financiare, punerea în aplicare a acestei prevederi rămâne limitată în practica judiciară.

Cu privire la imposibilitatea exercitării dreptului de atac, Muthoni a declarat: „Nu cred că pot îndura acele lovituri”.

În Arabia Saudită nu există un cod penal propriu-zis

Sistemul de drept din Arabia Saudită are la bază dreptul islamic (Sharia). În absența unui cod penal scris unic și codificat complet, judecătorii dispun de autoritatea de a interpreta normele islamice în stabilirea încadrărilor juridice și a sancțiunilor aplicabile. În decizia de condamnare emisă în luna octombrie, instanța a aplicat o interpretare ortodoxă a normelor islamice care prevăd pedeapsa de 100 de lovituri de bici pentru sexul în afara căsătoriei.

Executarea pedepsei cu biciuirea se desfășoară conform normelor administrative locale, care impun ca persoana condamnată să fie așezată și îmbrăcată, loviturile fiind aplicate peste corpul acesteia cu o nuia de bambus.

În anul 2020, autoritățile din Arabia Saudită au anunțat măsuri de reducere a aplicării pedepsei cu biciuirea în cadrul sistemului judiciar, decizia fiind prezentată în mass-media oficială ca o modificare legislativă semnificativă.

Cu toate acestea, cadrul normativ adoptat a menținut excepții pentru faptele în care dreptul islamic stabilește în mod expres pedeapsa corporală, categorie în care sunt incluse faptele de natură sexuală comise în afara căsătoriei. Din cauza lipsei publicării sistematice a hotărârilor judecătorești în materia infracțiunilor contra moralității, datele statistice privind frecvența aplicării acestei pedepse nu sunt accesibile public.

Lucrătorii străini, victime ale unui sistem excesiv de puritan

Analista în domeniul migrației forței de muncă Ekaterina Porras Sivolobova, fondatoare a organizației non-profit Do Bold, a evaluat decizia instanței din Riyadh:

„Această sentință de biciuire nu este în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului. Ea privază o mamă de demnitate și face opusul protejării femeilor vulnerabile. Le transformă în ținte”.

Mii de femei din țările Africii de Est lucrează în Arabia Saudită în domeniul menajului și al îngrijirii. În situația în care aceste lucrătoare rămân însărcinate fără a fi căsătorite legal, procedura de obținere a certificatelor de naștere pentru copii întâmpină dificultăți administrative majore pe teritoriul regatului. Documentele de ieșire emise anterior de autoritățile diplomatice pentru Muthoni și fiul ei au expirat pe parcursul derulării procesului penal, împiedicând părăsirea teritoriului saudit înainte de finalizarea cazului juridic.

Reprezentanții guvernelor din Arabia Saudită și Kenya, precum și conducerea companiei Maharah Human Resources, nu au transmis răspunsuri oficiale la solicitările de comentarii referitoare la acest dosar. Executarea pedepsei și modalitatea ulterioară de gestionare a situației juridice a mamei și copilului rămân supuse reglementărilor administrative ale autorităților competente din Riyadh.