PSD și AUR împart TVR și SRR. Sorina Matei ar urma să rămână șefă la TVR, Răzvan Dincă la SRR

Parlamentul tocmai s-a pronunțat pe noua componență a Consiliilor de Adminisrație ale TVR și SRR. Din variantele propuse fac parte și Sorina Matei, șefă interimară a TVR la propunerea AUR, și Răzvan Dincă, șef interimar al SRR la propunerea PSD. Conform surselor Cotidianul, cei doi nu se vor alege doar cu funcții în CA. După instalarea noilor consilii de la TVR și SRR, aceștia ar urma să fie confirmați permanent în funcțiile de conducere.
După ce noile Consilii de Administrație vor fi învestite, acestea vor propune un șef pentru instituția pe care o reprezintă. Ulterior, aceste propuneri vor fi votate în Parlament. Conform surselor Cotidianul, Sorina Matei, venită în CA pe filiera AUR, va fi propusă pentru șefia TVR, iar Răzvan Dincă (PSD) va fi alegerea pentru SRR. Cei doi au fost aleși drept interimari acum o lună de Birourile Permanente Reunite.
UPDATE: Votul pentru șefii TVR și SRR a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței comune de marți a Camerei Deputaților și Senatului.
Știrea inițială:
Cum vor arăta Consiliile de Administrație
SRR
TVR
Cine este Sorina Matei
Sorina Matei conducea deja interimar de aproximativ o lună TVR. Sorina Matei este jurnalist specializat pe justiție. Totuși, ea a ajuns în centrul atenției publice în mai multe controverse privind subiecte precum pandemia de COVID-19.
Sorina Matei și-a început cariera la Jurnalul Național, în 1997. Ulterior, a trecut prin redacțiile Antena 1/Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. Din 2025 s-a alăturat trustului condus de Radu Budeanu, unde a scris pentru Gândul, iar mai apoi Mediafax.
Războiul din timpul interimatului în fruntea TVR
Controversa a pornit de la ediția de luni a emisiunii „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan la TVR 2. Invitata era Cristiana Bota, una dintre fostele crainice cunoscute ale Televiziunii Române. La emisiune, fosta vedetă a televiziunii a fost adusă de fiul său, Tudor Bota, care lucrează la TVR, care conducea un Porsche
Imaginile au ajuns ulterior în mediul online și au fost comentate de Sorina Matei, director general interimar al TVR. Aceasta a pus episodul în contextul problemelor financiare prin care trece televiziunea publică.
„În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte-zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA și cu restricții.
Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a transmis Sorina Matei.
Sorina Matei și „Sistemul” care l-ar fi făcut pe „dracu în patru să-l scoată pe Nicușor Dan președinte”
Sorina Matei a fost în campania de la Alegerile Prezidențiale din 2025 un opozant direct al lui Nicușor Dan. Cu nouă zile celui de al doilea tur, jurnalista afirma că instituții și grupări pe care le denumea „Sistemul” ar încerca să îl impună la conducerea statului, scrie Aktual24.ro.
„Sincer, cred că vor face pe dracul în patru să-l scoată pe Nicușor Dan președinte. Sistemului îi este frică de români.”
Aceasta a criticat și anularea alegerilor din 2024, când Călin Georgescu a ajuns neașteptat pe primul loc al primului tur. „Anularea alegerilor prezidențiale pe motiv de «influență» externă sau TikTok a fost un furt, o ilegalitate și o mega minciună”, scria Sorina Matei după primul tur al alegerilor din 2025, câștigat de șeful AUR, George Simion.
Sursa citată de Sputnik
Sputnik, publicație a cărui conținut a ajuns să fie interzis în România, ca parte a sancțiunilor UE împotriva unor canale media rusești. a preluat comentarii ale Sorinei Matei și le-a prezentat în articole proprii.
Anterior, în 2017, Sorina Matei critica Sputnik. „Mai întâi, trebuie spus că Sputnik este agenţia de presă, localizată în Moscova, cu mai multe birouri regionale, parte a agenţiei Rossiya Segodnya- controlată de guvernul rus.
Rossiya Segodnya- agenţia mamă a Sputnik- este în întregime operată şi deţinută de guvernul rus şi este creată pe 9 Decembrie 2013 din ordinul executiv al preşedintelui rus, Vladimir Putin. Ea încorporează şi RIA Novosti, Voice of Russia şi multe alte vehicule media ale propagandei ruse”, scria Sorina Matei.
În momentul în care Sorina Matei s-a despărțit de postul de televiziune B1TV, canalul media a invocat și relația sa cu Sputnik.
„Nu în ultimul rând, apreciem când o prestigioasă agenție de presă, Sputnik, laudă un fost realizator de programe de la B1 TV. Ne scutește de alte comentarii”, a transmis postul TV.
Cine este Răzvan Dincă
Răzvan Dincă a mai fost în fruntea SRR între 2021 și 2025.
Anterior experiențelor din fruntea SRR, Răzvan Dincă a fost director al Teatrului „George Ciprian” din Buzău. A condus și Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și Opera Națională București. În actualul sezon estival, Răzvan Dincă a fost director de creație al Nibiru Center Stage, conform blogului său personal.
Trimiterea în judecată
Conform defapt.ro, Răzvan Ioan Dincă era directorul Operei Naționale București în anul 2015, atunci când a fost trimis în judecată pentru un prejudiciu de 630.000 lei. Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sector 1 l-au acuzat de șase infracțiuni de abuz în serviciu și cinci infracțiuni de fals în declarații.
În martie 2017, Răzvan Dincă a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare de magistrații de la Tribunalul București. Totuși, Răzvan Dincă a scăpat de pedeapsă, după ce a fost achitat definitiv în anul 2018, conform sursei citate.
Aceeași sursă scrie că în pandemie, „Marcel Ciolacu, (nr. atunci) șeful PSD, s-a dat în stambă alături de colegii lui de partid la la un chiolhan organizat într-un restaurant din Sărata Monteoru, din județul Buzău, deținut de Violeta Dincă, soția lui Răzvan Dincă. Se întâmpla în octombrie 2020”.
2 comentarii
Mai exista unii atat de incremeniti in proiect incat sa se uite la TVR ? Taiati-le toate fondurile, nu mai imprumutati bani sa mentineti atata intarziere.
Mai exista unii atat de incremeniti in proiect incat sa se uite la TVR ? Taiati-le toate fondurile, nu mai imprumutati bani sa mentineti atata ******