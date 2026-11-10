PSD și AUR împart TVR și SRR. Sorina Matei ar urma să rămână șefă la TVR, Răzvan Dincă la SRR

Parlamentul tocmai s-a pronunțat pe noua componență a Consiliilor de Adminisrație ale TVR și SRR. Din variantele propuse fac parte și Sorina Matei, șefă interimară a TVR la propunerea AUR, și Răzvan Dincă, șef interimar al SRR la propunerea PSD. Conform surselor Cotidianul, cei doi nu se vor alege doar cu funcții în CA. După instalarea noilor consilii de la TVR și SRR, aceștia ar urma să fie confirmați permanent în funcțiile de conducere.

După ce noile Consilii de Administrație vor fi învestite, acestea vor propune un șef pentru instituția pe care o reprezintă. Ulterior, aceste propuneri vor fi votate în Parlament. Conform surselor Cotidianul, Sorina Matei, venită în CA pe filiera AUR, va fi propusă pentru șefia TVR, iar Răzvan Dincă (PSD) va fi alegerea pentru SRR. Cei doi au fost aleși drept interimari acum o lună de Birourile Permanente Reunite.

UPDATE: Votul pentru șefii TVR și SRR a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței comune de marți a Camerei Deputaților și Senatului.

Știrea inițială:

Cum vor arăta Consiliile de Administrație

SRR

TVR

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei conducea deja interimar de aproximativ o lună TVR. Sorina Matei este jurnalist specializat pe justiție. Totuși, ea a ajuns în centrul atenției publice în mai multe controverse privind subiecte precum pandemia de COVID-19.

Sorina Matei și-a început cariera la Jurnalul Național, în 1997. Ulterior, a trecut prin redacțiile Antena 1/Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. Din 2025 s-a alăturat trustului condus de Radu Budeanu, unde a scris pentru Gândul, iar mai apoi Mediafax.

Războiul din timpul interimatului în fruntea TVR

Controversa a pornit de la ediția de luni a emisiunii „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan la TVR 2. Invitata era Cristiana Bota, una dintre fostele crainice cunoscute ale Televiziunii Române. La emisiune, fosta vedetă a televiziunii a fost adusă de fiul său, Tudor Bota, care lucrează la TVR, care conducea un Porsche

Imaginile au ajuns ulterior în mediul online și au fost comentate de Sorina Matei, director general interimar al TVR. Aceasta a pus episodul în contextul problemelor financiare prin care trece televiziunea publică.