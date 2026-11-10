Rheinmetall, tot mai aproape de preluarea Șantierului Naval Mangalia. Ce mai lipsește pentru finalizarea tranzacției-record

Compania Rheinmetall a achitat suma integrală pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia. Plata a fost efectuată luni, 9 noiembrie, la o lună distanță de la depunerea garanției de participare de 10%. Diferența de 90% achitată acum se ridică la 124,2 milioane de euro.

Prețul total al tranzacției atinge 138.034.320,47 euro, fără TVA. Lichidatorul judiciar al șantierului, compania CITR, a confirmat efectuarea plății.

„CITR confirmă o etapă decisivă pentru Șantierul Naval Mangalia: prețul de 138 de milioane de euro a fost achitat integral și s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare. (…) Este cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment”, a transmis CITR.

Cont escrow și condiții de avizare

Conform unor surse citate de news.ro, tranzacția a fost realizată condiționat, prin intermediul unui cont escrow. Aceasta înseamnă că banii sunt blocați de o parte terță neutră până la îndeplinirea unor condiții stricte.

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc doar după obținerea tuturor autorizațiilor.

„După finalizarea plății, părțile au semnat contractul de vânzare-cumpărare. Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare, mai exact după obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege”, au mai explicat reprezentanții CITR.

Printre avizele necesare pentru funcționarea șantierului se numără cele emise de Consiliul Concurenței, instituțiile de Mediu, Apele Române, ITM și ISCIR. Această procedură de avizare este obligatorie pentru tranzacțiile de importanță strategică națională.

Un șantier naval cu dublă utilizare

Lichidatorul CITR a anunțat adjudecarea licitației de către Rheinmetall Real Estate România SRL pe data de 9 octombrie. Investitorul german a refuzat să ofere declarații suplimentare.

„Vă rugăm să rețineți că nu facem comentarii cu privire la procedurile aflate în curs. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Rheinmetall la solicitarea jurnaliștilor.

Compania Rheinmetall va colabora în acest proiect cu partenerii de la MSC. Noul consorțiu vizează crearea unui șantier naval cu dublă utilizare la Mangalia. Platforma industrială va avea capacitatea să construiască atât nave militare, cât și nave comerciale civile, așadar va fi centru dual.