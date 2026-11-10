Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Cum sunt văzute șansele tinerilor de astăzi

Românii privesc diferit greutățile trecutului și șansele prezentului.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Cum sunt văzute șansele tinerilor de astăzi

Românii privesc diferit greutățile trecutului și șansele prezentului.

Peste 60% dintre români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea decât cea actuală, potrivit unui sondaj INSCOP Research. În același timp, mai mult de jumătate dintre respondenți cred că tinerii de astăzi au mai multe oportunități de a reuși în viață. Totuși, majoritatea consideră că dificultățile cu care se confruntă românii sunt aproximativ aceleași, indiferent de vârstă.

Șase din zece români consideră că părinții lor au dus-o mai greu

Potrivit Barometrului, 60,8% dintre respondenți consideră că generația părinților a avut o viață mai grea. Dintre aceștia, 32% spun că viața părinților a fost mult mai dificilă, iar 28,9% o consideră ceva mai grea. La polul opus, 30,1% dintre participanții la sondaj cred că părinții lor au avut o viață mai ușoară. Mai exact, 13,1% consideră că aceasta a fost mult mai ușoară, iar 17% spun că a fost ceva mai ușoară. Alți 7,7% nu văd diferențe semnificative între cele două generații.

Percepțiile diferă și în funcție de vârstă. În rândul persoanelor cu vârste între 18 și 29 de ani, 69% consideră că părinții lor au dus-o mai greu. Procentul scade la 55% în cazul respondenților cu vârste între 45 și 59 de ani.

Diferențe apar și în funcție de preferințele politice. Dintre votanții PNL, 77% consideră că generația părinților a avut o viață mai grea. Aceeași opinie este împărtășită de 73% dintre votanții USR și de 64% dintre cei ai PSD. În cazul simpatizanților AUR, procentul este de 48%.

Cine are cea mai grea viață în România de astăzi

Întrebați care categorie de vârstă se confruntă în prezent cu cele mai mari dificultăți, 51,3% dintre români au răspuns că toate generațiile întâmpină probleme aproximativ egale. În schimb, 22,8% consideră că persoanele de peste 60 de ani au cea mai dificilă viață, în timp ce 16,6% cred că tinerii sub 35 de ani sunt cei mai afectați.

Doar 4,4% dintre respondenți indică persoanele între 35 și 44 de ani, iar 3,6% consideră că generația cu vârste între 45 și 59 de ani se confruntă cu cele mai mari greutăți.

Tinerii au însă o perspectivă diferită asupra propriei generații. În rândul respondenților între 18 și 29 de ani, 31% consideră că persoanele sub 35 de ani au cea mai dificilă viață. Procentul este aproape dublu față de media națională.

În București, 34% dintre respondenți consideră că persoanele de peste 60 de ani întâmpină cele mai mari dificultăți, față de 22,8% la nivel național.

Mai multe oportunități pentru tineri, dar românii sunt împărțiți în privința șanselor de reușită

Sondajul arată că 51,4% dintre români consideră că tinerii au astăzi mai multe oportunități de a reuși în viață decât generațiile anterioare. Dintre aceștia, 28,1% cred că oportunitățile sunt mult mai numeroase, iar 23,2% spun că sunt ceva mai multe.

Pe de altă parte, 40,9% dintre respondenți consideră că tinerii au mai puține șanse de reușită. Mai exact, 22,1% cred că oportunitățile sunt mult mai reduse, iar 18,8% spun că sunt ceva mai puține. Doar 5,2% consideră că situația a rămas aproximativ aceeași.

Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani sunt mai optimiști decât media populației. În această categorie, 60% consideră că generația actuală are mai multe oportunități. În schimb, în rândul persoanelor de peste 60 de ani, opiniile sunt împărțite. 45% văd mai multe oportunități, iar 45% consideră că acestea sunt mai puține.

Nivelul de educație influențează, de asemenea, percepția asupra șanselor de reușită. Dintre persoanele cu studii superioare, 74% consideră că tinerii au mai multe oportunități. În cazul celor cu studii primare, procentul scade la 33%, iar 55% cred că oportunitățile sunt mai reduse.

Diferențe se observă și între electoratele partidelor. Dintre votanții USR, 74% consideră că tinerii au mai multe șanse de reușită, comparativ cu 68% dintre votanții PNL. În rândul simpatizanților AUR, 53% cred că oportunitățile tinerilor sunt mai puține decât în trecut.

Date despre sondaj

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Datele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, pe un eșantion de 1.197 de persoane adulte din România. Eroarea maximă admisă este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

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