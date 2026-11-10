Siegfried Mureșan îl acuză pe Grindeanu de politica fățărniciei: Spunem una la Bruxelles, alta la București

Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că transmite mesaje contradictorii privind politica economică a României. Reacția vine după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat la Bruxelles că România va continua reducerea deficitului bugetar. Mureșan susține că această poziție contrazice declarațiile liderului PSD despre încheierea austerității. El avertizează că diferențele de discurs pot afecta credibilitatea țării în fața partenerilor europeni.

„Este un mesaj foarte bun. Doar că se bate cap în cap cu declarațiile „eroice” ale liderului de facto al Guvernului, Sorin Grindeanu, care de o lună se bate cu pumnul în piept că pune capăt „austerității” și că va „curge lapte și miere””, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Mureșan: Grindeanu fie știe de continuarea reducerii deficitului, fie contrazice mesajul Guvernului

Europarlamentarul susține că există două explicații posibile pentru diferențele dintre declarațiile celor doi oficiali.

Prima variantă ar fi ca Sorin Grindeanu să fi fost de acord cu mesajul transmis la Bruxelles de ministrul Finanțelor. În acest caz, potrivit lui Mureșan, promisiunile liderului PSD privind încheierea austerității ar fi doar declarații populiste. Mai mult, europarlamentarul consideră că o asemenea poziție ar însemna că PSD recunoaște indirect necesitatea măsurilor de reducere a deficitului adoptate de fostul Guvern Bolojan. Mureșan susține că, în această situație, moțiunea de cenzură împotriva fostului Executiv ar fi urmărit interesele de partid, nu pe cele ale cetățenilor.

A doua variantă prezentată de europarlamentar este ca Sorin Grindeanu să nu fie de acord cu angajamentele transmise partenerilor europeni. În opinia sa, o asemenea situație ar pune sub semnul întrebării poziția oficială a Guvernului și ar putea afecta încrederea partenerilor europeni în România.

„Atât timp cât liderul de facto al Executivului declară altceva decât miniștrii Guvernului la Bruxelles, pozițiile miniștrilor sunt puse sub semnul întrebării, iar România riscă să-și piardă credibilitatea spunând una la Bruxelles și făcând alta la București”, a mai scris Mureșan.

Mureșan cere o guvernare transparentă și critică „politica fățărniciei”

În finalul mesajului, Siegfried Mureșan susține că România are nevoie de consecvență între angajamentele asumate în fața instituțiilor europene și deciziile luate în țară.

„Politica fățărniciei, în care spunem una la Bruxelles, alta la București și nu facem niciuna, nici alta, trebuie să înceteze”, a transmis europarlamentarul.

Acesta consideră că o guvernare transparentă și responsabilă ar contribui și la combaterea populismului prorus la următoarele alegeri. Mureșan își încheie mesajul prin promovarea Polului Modernizării PNL-USR, pe care îl prezintă drept o alternativă politică bazată pe responsabilitate, transparență și interesul cetățenilor.