Robert Sighiartău acuză jocuri politice de culise între PSD și AUR, după împărțirea funcțiilor de la Camera Deputaților

Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză o apropiere tot mai mare între PSD și AUR, după numirea noii conduceri administrative a Camerei Deputaților. Liberalul susține că negocierile pentru funcții și influență în instituțiile statului contrazic discursul antisistem promovat de partidul lui George Simion.

„Ieri, PSD a oferit AUR funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților. Un nou episod al apropierii dintre cele două partide, după negocierile privind TVR, Radioul Public și alte instituții ale statului”, a scris deputatul PNL.

Sighiartău susține că apropierea dintre PSD și AUR a început încă din 2024

Liberalul afirmă că relația dintre cele două formațiuni nu este recentă. Acesta face trimitere la alegerile prezidențiale din 2024, când au apărut acuzații potrivit cărora PSD ar fi încercat să îl ajute pe George Simion să ajungă în turul al doilea, alături de Marcel Ciolacu.

„Apropierea dintre PSD și AUR nu a început ieri. Încă de la alegerile prezidențiale din 2024 au existat afirmatii clare că PSD ar fi direcționat voturi către George Simion, în încercarea de a-l aduce în turul al doilea alături de Marcel Ciolacu. Simion a obținut însă un scor modest, iar Călin Georgescu a capitalizat nemulțumirea electoratului. De atunci, George Simion încearcă să își consolideze poziția politică prin asocierea cu Georgescu și prin exploatarea sentimentului de victimizare din jurul acestuia”, a scris deputatul.

Sighiartău le transmite și un mesaj alegătorilor AUR, despre care spune că au susținut partidul din dorința de a schimba vechea clasă politică.

„Știu că sunt mulți oameni sinceri care și-au pus speranțele în AUR. Oameni dezamăgiți de vechea clasă politică, care au văzut într-un partid nou o posibilitate de schimbare. Le respect alegerea”, a mai spus acesa.

Liberalul consideră însă că acești alegători ar trebui să cunoască negocierile politice purtate de conducerea partidului.

„În opinia mea, există o contradicție tot mai evidentă între discursul antisistem al AUR și negocierile sale cu PSD pentru funcții și influență în instituțiile statului”, a conchis liberalul.

PSD și AUR și-au împărțit funcțiile de la conducerea Secretariatului General al Camerei Deputaților

Declarațiile lui Sighiartău vin după ce deputații au votat, luni, noua conducere a Secretariatului General al Camerei Deputaților.

Ioana Bran-Voinea, propusă de PSD, a fost numită secretar general, cu 226 de voturi pentru și 35 împotrivă. Aceasta ocupa din 2022 funcția de secretar general adjunct. Postul rămas vacant a fost ocupat de Oana Elena Pintilei, propusă de AUR. Numirea sa a fost aprobată cu 185 de voturi pentru și 71 împotrivă. Ambele persoane au legături cu PSD și cu fostul Guvern condus de Viorica Dăncilă.

Ioana Bran-Voinea a fost deputată PSD în legislatura 2016-2020 și a ocupat funcția de ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Dăncilă.

La rândul său, Oana Elena Pintilei a fost secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Dăncilă. Aceasta a făcut parte anterior din PSD, unde a condus Organizația Femeilor Social Democrate Suceava și a fost consilier județean. În 2024, Pintilei a trecut la AUR.

Numirile au fost criticate și de USR în timpul dezbaterilor din plenul Camerei Deputaților. În schimb, liderul AUR, George Simion, a susținut că partidul său are dreptul să fie reprezentat în structurile Parlamentului, în funcție de ponderea sa politică.