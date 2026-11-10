Netanyahu refuză să cedeze puterea. El propune un cabinet de uniune deși Eisenkot a primit mandatul

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul în exercițiu, a cerut luni formarea unui guvern de uniune națională. El dorește conducerea directă a acestui nou cabinet. Președintele israelian i-a încredințat însă mandatul lui Gadi Eisenkot. Rivalul lui Netanyahu are misiunea oficială de a forma o nouă coaliție.

Netanyahu a publicat un mesaj video pe Instagram în care numit guvernul de uniune națională drept un imperativ absolut al momentului. Acest cabinet ar trebui să reunească partidele din tabăra sa. Pe listă se află partidele ultraortodoxe și celelalte formațiuni sioniste.

Netanyahu respinge coalițiile cu partidele arabe

Liderul Likud a declarat că cel mai mare partid trebuie să conducă guvernul și a amintit de rezultatul scrutinului parlamentar. Formațiunea sa a obținut cu 250.000 de voturi mai mult decât partidul Yashar, condus de Eisenkot.

Netanyahu a exclus orice alianță dependentă de partidele arabe israeliene. Aceste formațiuni au obținut un număr record de 19 mandate la recentele alegeri. Premierul în exercițiu i-a numit pe aceștia „partizani ai Hamasului”. El a afirmat că un astfel de guvern nu ar putea combate eficient Iranul.

Eisenkot promite un guvern de urgență

Gadi Eisenkot a primit oficial mandatul din partea președintelui, duminică. El a strâns recomandarea a 67 de deputați. Fostul șef al armatei dispune de 28 de zile pentru a propune un guvern. Termenul legal poate fi prelungit cu încă 14 zile, scrie news.ro care citează AFP.

Eisenkot a recunoscut dificultatea acestor negocieri politice.

„Ne aflăm într-o stare de urgență. Israelul se apropie de un punct fără întoarcere. Trebuie să formăm un guvern național de urgență”, a declarat Gadi Eisenkot. Acesta a precizat că situația necesită măsuri politice neconvenționale.

Divergențe în blocul opoziției

Partidele din opoziție doresc înlăturarea lui Netanyahu după două decenii de guvernare. Cu toate acestea, liderii lor au viziuni complet diferite despre formarea coaliției. Liderul partidului Israel Beitenu, Avigdor Liberman, refuză orice pact cu partidele arabe. Un astfel de sprijin ar garanta opoziției o majoritate confortabilă în legislativ.

Eisenkot are și opțiunea unui guvern minoritar cu 48 de deputați. Aceștia i-ar înfrunta direct pe cei 46 de susținători ai lui Netanyahu. Restul de 26 de parlamentari s-ar abține la votul de încredere. Aceștia provin din formațiunile arabe și cele ultraortodoxe.

Această variantă întâmpină rezistență din partea lui Liberman. Totuși, liderii partidului Yashar au transmis luni un mesaj de optimism. Ei și-au exprimat încrederea într-un viitor guvern stabil. Dacă Eisenkot eșuează, președintele va desemna un alt candidat sau va convoca alegeri anticipate.