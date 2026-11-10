Încep negocierile de pace între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski: Nu vrem un Yalta 2.0

Negociatorii din Ucraina, Rusia și Statele Unite se întâlnesc astăzi la Abu Dhabi. Aceasta reprezintă prima discuție tripartită din ultimele nouă luni. Întâlnirea are loc chiar înaintea unei noi ierni de război. Conflictul din Ucraina rămâne cel mai grav de pe continentul european de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Europa și-a manifestat îngrijorarea cu privire la direcția acestor discuții. Statele europene vor trimite reprezentanți în capitala Emiratelor Arabe Unite. Decizia a fost luată după ce președintele american Donald Trump a sugerat un potențial acord de securitate cu Moscova.

Trump a insistat pe încheierea rapidă a războiului după preluarea unui nou mandat. Până acum, însă, eforturile diplomatice nu au adus progrese semnificative.

Liderii europeni și oficialii de la Kiev se tem de intențiile administrației americane. Ei bănuiesc o tentativă a Statelor Unite de a impune Ucrainei un acord dezavantajos. Această înțelegere ar echivala cu o capitulare, având în vedere reorientarea aparentă a lui Trump spre Moscova.

Presiunea teritorială și strategia militară a Moscovei

Invazia Rusiei se prelungește de 56 de luni. Bilanțul indică sute de mii de morți și milioane de persoane strămutate. Kremlinul nu arată nicio disponibilitate pentru un compromis pe teren.

Donald Trump a lăsat să se înțeleagă necesitatea unor concesii teritoriale din partea Ucrainei. El a declarat recent că „Ucraina va ajunge să aibă o formă puțin diferită”.

Trupele ruse controlează zone întinse din teritoriul ucrainean, deși avansul lor este lent. Moscova nu a reușit să cucerească în întregime regiunea Donețk, dar cere Kievului să cedeze zonele pe care ucrainenii încă le controlează. Oficialii ruși au amenințat cu o continuare a ofensivei în caz de refuz, scrie news.ro.

Ucraina a exclus categoric o astfel de retragere. În perioada premergătoare discuțiilor, Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Unul dintre cele mai sângeroase lovituri a vizat un sat aflat pe linia frontului. Autoritățile de la Kiev au raportat 55 de persoane ucise la o coadă pentru ajutor umanitar.

Președintele Volodimir Zelenski a catalogat aceste atacuri drept o strategie a Moscovei. El consideră că atacurile au scopul de a exercita presiune maximă asupra poziției Kievului la masa negocierilor.

Diplomația americană și reacția liderilor europeni

Jared Kushner și Steve Witkoff vor conduce negocierile din partea Statelor Unite. Aceasta este prima lor încercare de a reuni părțile după discuțiile din luna februarie de la Geneva.

Speranțele de pace rămân, totuși, foarte scăzute la Kiev. Un oficial ucrainean a recunoscut lipsa unor așteptări deosebite din partea acestor discuții de la Abu Dhabi.

Vladimir Putin a refuzat constant ideea unor discuții față în față cu omologul său ucrainean. Delegația Rusiei va fi condusă de Vladimir Medinski. El va fi însoțit pentru prima oară de diplomatul Serghei Riabkov. Riabkov este cel care a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est în 2022.

Jared Kushner a precizat luni că un acord de pace necesită decizii dificile. El a adăugat că viitoarele aranjamente de securitate vor afecta direct Europa. Aceste afirmații au provocat alertă maximă în cancelariile europene.

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a reacționat prompt la mesajele venite de peste ocean.

„Nu avem nevoie să stabilim o nouă arhitectură de securitate pentru Europa”, a declarat oficialul german.

El a cerut Moscovei să renunțe la pretențiile sale maximaliste în fața Occidentului.

Riscul unui nou Yalta și formatele de negociere

Președintele Zelenski a avertizat ferm asupra pericolului unui acord secret peste capul statelor vizate.

„Nu vrem un Yalta 2.0”, a punctat liderul ucrainean.

El a făcut referire la împărțirea Europei între liderii occidentali și Uniunea Sovietică la sfârșitul anului 1945.

Potrivit negociatorului-șef ucrainean Rustem Umerov, reprezentanții europeni vor avea discuții separate cu oficialii de la Kiev. La aceste întâlniri vor participa trimiși din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, dar și din partea conducerii NATO și a UE. Moscova insistă însă ca formatul negocierilor oficiale de la Abu Dhabi să rămână strict trilateral, fără implicarea statelor europene.

Politologul ucrainean Volodimir Fesenko a anticipat o posibilă strategie a Kievului. El a sugerat că Ucraina ar putea căuta dezescaladarea pe anumite segmente prin armistiții locale, cum a fost cazul recent din regiunea Herson.

Pe plan politic american, trimișii Jared Kushner și Steve Witkoff se confruntă cu acuzații de indulgență față de Rusia. Presa din Statele Unite a sugerat o posibilă favorizare a unor interese economice în relația cu Moscova.