Trilaterala SUA-Rusia-Ucraina, programată în noiembrie la Abu Dhabi. Confirmare formală a Rusiei

Moscova și Kievul au confirmat că discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost programate pentru noiembrie, scrie The Washington Post și TASS.

Negocierile, care vizează încheierea războiului purtat de Rusia împotriva țării vecine, vor avea loc în Emiratele Arabe Unite, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Discuțiile, mediate de SUA, au avut loc la începutul acestui an, dar au înregistrat puține progrese.

Întâlnirile au fost apoi întrerupte, deoarece administrația Trump s-a concentrat pe războiul său împotriva Iranului.

Cu toate acestea, Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a se reangaja în discuții după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a fost săptămâna aceasta la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin.

Trilaterala, aprobată de Kremlin și Kiev

Următoarea rundă de discuții este acum „planificată pentru prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi” și „va avea loc într-un format trilateral”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri pentru grupul de experți al Institutului Hudson că a vorbit cu Witkoff după întâlnirea trimisului cu Putin și că negocierile tehnice vor avea loc „în prima jumătate a lunii noiembrie și cât mai curând posibil”.

Însă mult va depinde de Rusia, a avertizat el, menționând că o întâlnire similară așteptată la începutul acestei luni nu a avut loc.

Previziuni sumbre

Speranțele de a înregistra progrese semnificative sunt slabe. Discuțiile anterioare au avut dificultăți în a produce rezultate, Rusia menținând o listă de cerințe inflexibile, inclusiv ca Ucraina să cedeze mari părți din teritoriul său și să fie de acord să nu adere la NATO.

Într-un interviu televizat difuzat joi seară, Putin a declarat că orice discuții trilaterale ar trebui să se concentreze pe aranjamentele de securitate pe termen lung pentru un acord de pace final, nu pe un armistițiu „scurt”.

Zelenski, la rândul său, a declarat că orice acord de pace ar necesita garanții solide de securitate pentru Ucraina și finanțare timp de 10 ani pentru întreținerea armatei ucrainene. De asemenea, el a cerut ca Europa să se implice în discuții.

Tensiuni între Kiev și SUA

Confirmarea discuțiilor din noiembrie vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari în relațiile dintre Kiev și membrii guvernului SUA și al semnelor de îmbunătățire a relațiilor dintre președintele american Donald Trump și Putin.

Trump, al cărui război împotriva Iranului a provocat creșterea prețurilor la energie, ceea ce i-a afectat sprijinul politic în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, a criticat modul în care Ucraina vizează infrastructura energetică rusească și a acordat Rusiei mai multe concesii cheie în ultima acțiune diplomatică a administrației sale.

Între timp, Trump a relaxat sancțiunile împotriva Moscovei și a încheiat un acord pentru a cumpăra 300.000 de tone de motorină rusească. Moscova a anunțat vineri că primul transport este deja în drum spre New York.

UE: SUA au oferit Rusiei speranță

Liderii europeni au declarat că acordul a îngreunat realizarea păcii dintre Ucraina și Rusia, oferind Rusiei „speranță”.

Forțele ucrainene au raportat ulterior probleme legate de accesul la tehnologia satelitară a Starlink și la informații cruciale, în ciuda asigurărilor SUA că restricțiile de viteză au fost eliminate.

Ucraina așteaptă, de asemenea, livrări de interceptoare de apărare aeriană promise anterior, a declarat Zelenski, ceea ce îngreunează eforturile defensive ale Ucrainei împotriva atacurilor aproape zilnice ale dronelor și rachetelor rusești.

Astfel de atacuri au ucis peste 19.000 de civili ucraineni – inclusiv 762 de copii – de când Rusia a invadat total Ucraina, în urmă cu mai bine de patru ani, a declarat vineri procurorul general interimar al Ucrainei, Anton Kovalski.

Schimb de prizonieri

Până în prezent, în acest an, procurorii au confirmat moartea a 2.960 de civili, inclusiv 668 de copii, a adăugat Kovalski.

Separat, vineri, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că Moscova și Kievul au făcut fiecare schimb de câte 270 de prizonieri de război.

Ministerul a fost citat de presa de stat declarând că militarii ruși eliberați se află în Belarus și vor fi transportați în Rusia după ce vor primi asistență psihologică și medicală.

Schimburile de prizonieri sunt rareori terenuri în care Rusia și Ucraina au menținut contactul pe tot parcursul conflictului, mii de prizonieri fiind schimbați de la invazia la scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

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