Președintele Nicușor Dan și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susțin declarații de presă la Palatul Cotroceni.

Înaintea vizitei, oficialul european a discutat telefonic cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski despre securitatea din regiune, libertatea de navigație în Marea Neagră și eforturile de pace. Iar înainte de conferința de presă, șefa Comisiei Europene a făcut o postare pe X. „Amenințările, atacurile și incursiunile se înmulțesc în largul Mării Negre, însă România și Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic și unit.”

Principalele declarații

Nicușor Dan:

Obiectul discuției noastre a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră. Îi mulțumesc pentru vizită, solidaritate și un sprijin concret.

Marea Neagră e importantă pentru România și Europa pentru că este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc, un punct important în securitatea energetică a Europei.

Vorbim de dezvoltările viitoare de extracție dar și relația cu zona Caspică. Dacă vorbim de conflictul din Ucraina și reconstrucția Ucrainei nu putem nici de o pace stabilă în Ucraina și nici să vorbim eficient de a o reconstrui, fără o Mare Neagră sigură.

Am avut numeroase incidente în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și sabotaj, atacuri cibernetice, un întreg spectru de război hibrid, în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început acum 5 ani în Ucraina și să implice țări europene în conflict.

Am vorbit cu doamna președinta von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și punctul concret este hubul de la Marea Neagră.

Am discutat despre alte subiecte de imporanță europeană, evident solidaritatea noastră cu Ucraina, angajamentul privind o pace justă și durabilă rămân neschimbate. Am discutat despre Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 și despre parcursul european al Rep. Moldova și Ucrainei.

Ursula von der Leyen:

Dragă Nicușoar, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați primit la București astăzi și vă mulțiumesc în numele Uniunii noastre pentru că sprijiniți menținerea securității flancului estic.

România se află în prima linie a securității europene și ajutați la protejarea aerului, granițelor și a Mării Negre și sunteți un partener vital pentru statele membre, UE și NATO.

Am văzut acest angajament prima dată anul trecut când am vizitat portul militar din Constanța și de atunci, din păcate, provocările de securitate cu care ne confruntăm nu au făcut decât să crească.

Spațiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat, mai ales în ultimele săptămâni, cu atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în afara coastelor și marinari nevinovați care și-au pierdut viețile, iar alții pierduți pe mare.

Gândurile mele sunt alături de familiile lor și persoanelor dragi și aș dori să exprim solidaritatea deplină a Europei cu România

Suntem alături de voi.

Vă puteți baza pe un răspuns european puternic și unit.

Permiteți-mi să subliniez anumite aspecte despre ceea ce am discutat.

În primul rând, libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută și restaurată.

Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea globală alimentară pentru că menține fluxul către milioane de oameni care depinde aceste fluxuri, majoritatea în Africa.

Nimeni nu-și dorește pacea mai mult decât poporul ucrainean.

Îi sprijinim în aceste demersuri și reiterăm în mod egal apelul la un armistițiu în Marea Neagră

Exprim sprijinul pentru discuțiile de pace care au loc în Abu Dhabi mâine, cu prezență europeană.

Aș dori să mă refer la consolidarea spravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare asigurate de Copernicus și este sprijinul imediat pe care Europa îl poate oferi pentru regiune imediat.

De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional.

Actori ostili fac o armă din spațiul informațional, iar incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației externe și interferență.

Acestea vizează neobosit cetățenii noștri și democrațiile, semănând spaimă, incertitudine.

Nu este doar o provocare în materie de comunicare, ci un risc de securitate.

Știm cum se întâmplă lucrurile, am văzut potențialul devastator chiar aici, în România.

Este o provocare europeană colectivă care implică un răspuns european colectiv.

De aceea, am lansat Centrul European pentru de Reziliență Democratică la începutul anului, care reunește cea mai bună expertiză disponibilă în Europa și sprijină statele membre, cum ar fi România, pentru a identifica mai bine astfel de campanii și a răspunde în mod eficient.

SAFE: România va primi mai mult de 16 milioane de euro, este exact tipul de cooperare de care Europa are nevoie.

Trebuie să ne consolidăm capacitatea de a răspunde la crizele de la granițele noastre

Anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare

Salut o cooperare între România, Bulgaria si Turcia.

Anunț un acord cu Romania si Bulgaria, 50 de milioane de euro alocați pentru HUB-ul de securitate.

Pe 1 ianuarie România va celebra 20 de ani de când a aderat la UE.

Azi, țara voastră nu doar că a înregistrat succese, dar este un pilon al securității europene.

A fost un drum remarcabil, iar cele mai bune povești vor urma.

Vizita șefei Comisiei Europene face parte dintr-un turneu regional dedicat securității la Marea Neagră.

Pe masa discuțiilor vor fi apărarea, supravegherea maritimă și răspunsul la amenințările hibride, într-o regiune în care incidentele cu drone și atacurile asupra navelor comerciale s-au înmulțit.

România și Bulgaria cer de mai mult timp întărirea capacităților de apărare, iar Bruxelles-ul discută investiții suplimentare și un rol mai important al Uniunii în securitatea flancului estic.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt tot mai numeroase, iar vieți nevinovate au fost pierdute. În România și Bulgaria mă voi întâlni cu liderii celor două țări pentru a discuta despre situația de la fața locului și despre modul în care Europa își poate consolida răspunsul la aceste provocări.

Înaintea vizitei, am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și protejată.

Mi-am reiterat sprijinul pentru apelul acestuia privind instituirea unui armistițiu care să acopere infrastructura energetică și cea destinată aprovizionării cu alimente.

Am discutat, de asemenea, despre eforturile diplomatice în curs pentru pace și despre negocierile care vor avea loc în această săptămână la Abu Dhabi, unde Uniunea Europeană va fi prezentă alături de partenerii săi.

Aștept cu interes întâlnirea cu președintele Zelenski, care va avea loc la Dublin, mai târziu în această săptămână, precum și discuțiile cu ceilalți lideri privind următorii pași pentru obținerea păcii”, a transmis Ursula von der Leyen.

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