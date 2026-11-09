Alina Gorghiu, deputat PNL și unul dintre parlamentarii PNL care au dat partidul în judecată, critică dur ultimatumul setat de Ilie Bolojan. Conducerea liberalilor le-a cerut celor care au atacat în instanță partidul să-și retragă în maxim zece zile inițiativele sau altfel vor fi dați afară din grupul parlamentar al PNL. Tabăra anti-Bolojan a dus mai multe decizii interne în instanță, modalitate prin care au reușit suspendarea mai multor decizii.

Alina Gorghiu spune că Ilie Bolojan face un șantaj. Aceasta spune că nu va renunța la acțiunile în instanță și îi cere șefului PNL să retragă acest ultimatum.

„Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început, nu voi ceda.

Ce s-a întâmplat în Biroul Politic Național e foarte grav. Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, spune Alina Gorghiu, fostă președintă PNL și fost ministru al Justiției.

„Cum credeți că aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să își apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele?”

Alina Gorghiu descrie cererea conducerii lui Ilie Bolojan drept un șantaj. Deputata refuză să-și retragă acțiunile din instanță.

„Am vorbit de atâtea ori despre presiunea asupra victimelor de a-și retrage plângerile, despre frică, despre amenințări, despre cât de greu este să mergi mai departe când cineva, oricare, încearcă să te aducă la tăcere. Astăzi mă confrunt eu însămi cu acest șantaj de a renunța la un demers de justiție.

Cum credeți că aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să își apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele?

Și nu, nu o să mă las șantajată, nu mă voi lăsa intimidată și nici n-am de gând să îmi retrag nicio sesizare, nicio acțiune în instanță ca urmare a acestor amenințări. Dreptul meu de a mă apăra în fața unui abuz nu e negociabil, iar abuzurile iată pot veni și din partea propriei conduceri de partid.”

Alina Gorghiu: Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu

Alina Gorghiu susține că se așteaptă ca „atacurile să se întețească” după ce a luat decizia de a nu-și retrage acțiunile în instanță. Totodată, deputata spune că dreptul său de a ataca în justiție diferite decizii nu ar trebui îngrădit.

„Constituția garantează, prin articolul 21, accesul liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și intereselor legitime. Acest drept îl am ca cetățean, nu mi-l acordă președintele PNL, nici Biroul Politic Național. Liberul acces la justiție e un drept constituțional al fiecăruia dintre noi.

(…) Fac acest demers pentru mine și pentru fiecare membru liberal care ar putea fi pus de mâine în acea situație, pentru colegul meu care astăzi se teme să vorbească, pentru cel care crede că trebuie să suporte orice, fiindcă are în față un lider autoritar de partid. Nimeni n-ar trebui să își abandoneze drepturile ca să își dovedească loialitatea politică.

Sigur că mă aștept ca atacurile să se întețească, dar acestea nu îmi vor dicta deciziile. Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu și nici de cei care cred că funcția de partid le permite să mă reducă pe mine sau pe colegii mei la tăcere.

Lupta politică trebuie să aibă limite. Când condiționezi apartenența la grupul parlamentar de renunțarea la justiție, ai depășit o linie roșie. În punctul meu de vedere, un lider care recurge la asemenea presiuni își pierde autoritatea morală în fața colegilor, iar tăcerea în fața unei asemenea presiuni o face și mai ușor de repetat.”