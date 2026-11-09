Ludovic Orban se va întoarce în PNL pe „o funcție de reprezentare importantă”. Anunțul lui Ilie Bolojan

„Iar la nivel național, consider că adunarea tuturor forțelor de centru-dreapta este un pas important și este mai puțin important ce funcție ocupă un lider sau altul.

Dar, consider că domnul Ludovic Orban, cu experiența pe care o are, cu profilul pe care și l-a creat în acești ani, va avea, cu siguranță, o funcție de reprezentare importantă”, a spus Ilie Bolojan.

În ceea ce privește reprezentanții Forța Dreptei din teritoriu, liderul PNL a precizat că aceștia joacă un rol important în anumite județe.

„Forța Dreptei are grupuri de consilieri în consiliile locale, județene. În anumite județe, cum sunt Timiș sau Vrancea, au un rol important. Ca atare, în funcție de realitățile din fiecare județ și din fiecare consiliu vom începe această colaborare”, a precizat Ilie Bolojan.

Amintim că Biroul Politic Național al PNL s-a reunit duminică într-o ședință și a aprobat în unanimitate deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei.

„Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN din această seară că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare”, se arată într-un comunicat de presă al PNL.