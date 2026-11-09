Marian Neacșu, acuzat că a copiat rezumatul și CV-ul unei doctorande de la Universitatea Valahia

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, este acuzat că a inclus în dosarul său de doctorat un rezumat în limba engleză aparținând unei alte teze, susținute cu un an mai devreme la Universitatea Valahia din Târgoviște. Documentele publicate de universitate indică, de asemenea, preluări din CV-ul doctorandei Ileana Porojan.

Conform publicației Libertatea, fișierul publicat pe site-ul Școlii Doctorale a Universității Valahia în legătură cu teza lui Marian Neacșu conține, în locul rezumatului în limba engleză al lucrării sale, rezumatul integral al unei teze susținute în 2016 de Ileana Porojan. Analiza publicației indică și mai multe elemente preluate din CV-ul acesteia, inclusiv formulări, rubrici și greșeli de scriere. Neacșu a susținut teza de doctorat în 2017, la Facultatea de Științe Economice a Universității Valahia, iar lucrarea are ca temă impactul capitalului intelectual asupra responsabilității sociale și a sustenabilității strategiei la nivel de firmă.

Ce documente au fost publicate

Universitatea Valahia publică, potrivit regulilor proprii, CV-ul doctorandului și rezumatul tezei în română și engleză în același fișier PDF. În cazul lui Marian Neacșu, fișierul ar conține CV-ul în română, rezumatul tezei în română, un CV în engleză incomplet și un rezumat în engleză al tezei Ilenei Porojan, susținută pe 28 octombrie 2016.

Teza Ilenei Porojan, căsătorită Milea, are titlul „Strategii de dezvoltare ale întreprinderilor mici și mijlocii cu profil agricol din județul Dâmbovița”. Domeniul este management, iar conducătorul de doctorat este același cu al lui Marian Neacșu, profesorul Ion Pârgaru. Publicația subliniază că subiectele celor două teze nu au legătură între ele.

În prima pagină a rezumatului în engleză din fișierul lui Neacșu apare numele doctorandului Marian Neacșu alături de titlul tezei Ilenei Porojan. Potrivit analizei citate, acest element indică faptul că documentul nu a fost doar atașat greșit, ci a fost preluat din alt fișier și plasat în dosarul lui Neacșu.

Ce arată analiza CV-urilor

Libertatea compară CV-ul în română al lui Marian Neacșu cu cel al Ilenei Porojan. Din cele 15 rubrici ale CV-ului în română, șase ar fi identice sau ar conține aceeași greșeală, cinci ar fi preluate cu modificări, iar patru ar conține date proprii ale politicianului.

În cazul CV-ului în limba engleză, din cele 11 rubrici, șase ar fi identice, una ar fi preluată cu modificări, trei ar fi preluate și lăsate necompletate, iar una ar conține date proprii. Experiența profesională și cinci dintre cele șase blocuri de educație ar fi rămas necompletate în versiunea în limba engleză.

Printre elementele preluate se numără competențele sociale și organizatorice, identice literă cu literă, precum și rubrica „competențe artistice”. În CV-ul în română al Ilenei Porojan apar muzica, pictura, fotografia și dansul. În CV-ul lui Marian Neacșu au rămas muzica și fotografia.

Publicația mai precizează că două greșeli de scriere din CV-ul doctorandei apar și în documentele lui Neacșu: „Bacalareat” și „Univeristy”. De asemenea, masterul lui Neacșu, obținut la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, este trecut, în documentul în engleză, la Facultatea de Inginerie a Mediului și Biotehnologii, facultatea de licență a Ilenei Porojan.

În CV-ul în engleză atribuit lui Marian Neacșu apare și data „2007 – present”, asociată postului actual al doctorandei. În versiunea în română, Neacșu figurează ca deputat din 2008. Tot în documentul în engleză sunt menționate competențele ECDL și permisul de conducere din 1997, date pe care publicația le atribuie Ilenei Porojan.

Ce spune Ileana Porojan

Ileana Porojan a declarat, pentru Libertatea, că nu avea cunoștință despre situație. „Doamne ferește! Doamne ferește! Habar n-am avut! Nici nu știu cum să abordez problema”, a spus aceasta.

Doctoranda a explicat că teza ei se referea la întreprinderile mici și mijlocii cu profil agricol din județul Dâmbovița și că nu înțelegea cum ar fi putut fi folosită în cazul lui Marian Neacșu. „Nu știu cum l-ar fi putut ajuta, că eu am vorbit despre IMM-uri cu profil agricol din Dâmbovița. Nu știu cum! Ce să explic despre o situație despre care n-aveam cunoștință?”

Ileana Porojan a mai afirmat: „Atâta timp cât e publicat pe site-ul universității, poate să consulte oricine, să ia cu Copy și Paste. Își asumă cine ia cu Paste! Nu știu ce să spun, sunt surprinsă, uimită. Am făcut și eu o lucrare de doctorat, dar n-am îndrăznit să iau cu Copy și Paste de niciunde”.

Explicația conducătorului de doctorat

Ion Pârgaru, conducătorul de doctorat al lui Marian Neacșu, a declarat că ar fi vorba despre o încurcătură produsă la secretariatul școlii doctorale. În privința rezumatului în engleză, profesorul a afirmat: „Trebuie să fie o greșeală a secretarei care a postat rezumatul acolo”.

Pârgaru a explicat că doctoranzii de la Universitatea Valahia depun un rezumat în limba engleză, dar că documentul rămâne la universitate. „E un document pentru a-l înmâna membrilor comisiei de susținere a tezei de doctorat, ca să se evidențieze elementele esențiale ale tezei. Membrii comisiilor de doctorat din care am făcut parte au fost foarte atenți, poate și din cauza mea”, a declarat profesorul.

Întrebat despre asemănările dintre CV-uri, Ion Pârgaru a declarat inițial: „Nu pot să vă dau un răspuns, ar însemna să vă induc în eroare. Trebuie să verific”. Ulterior, a spus că a verificat dosarul și că acolo se află rezumatul în limba engleză al lui Marian Neacșu.

Profesorul a susținut că Ministerul Educației ar fi respins teza dacă ar fi existat o astfel de greșeală. „Să nu fi avut rezumatul sau să fie o greșeală de genul ăsta. O să o rog pe secretară să verifice și să vă dau numărul ei de telefon”, a declarat Pârgaru. Ulterior, el nu a transmis nici numărul de contact al secretarei, nici rezumatul în engleză al tezei lui Marian Neacșu.

Ce spun universitatea și ministerul

Universitatea Valahia a confirmat, în răspunsul trimis Libertatea, că Marian Neacșu a fost înmatriculat la doctorat pe 1 octombrie 2014 și a susținut public teza pe 11 septembrie 2017. Universitatea a transmis însă doar titlul în limba engleză al tezei, nu și rezumatul sau CV-ul în engleză.

Ministerul Educației nu a răspuns, solicitării jurnaliștilor Libertatea de a furniza o copie electronică a rezumatului în engleză încărcat pe platforma CNATDCU, în dosarul de doctorat al lui Marian Neacșu. Pe platforma ministerului este încărcată doar teza în limba română.

Libertatea a verificat și la Biblioteca Națională, unde a fost depusă teza. Acolo a fost identificat, de asemenea, doar textul tezei, fără rezumate sau CV-uri ale autorului.

Regulile aplicabile în 2017

La data susținerii tezei, erau în vigoare Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681 din 2011, și regulamentele interne ale Universității Valahia. Anunțul public de susținere a tezei trebuia postat pe site-ul școlii doctorale cu cel puțin 20 de zile înainte de eveniment.

Regulamentul CNATDCU valabil în 2017 prevedea ca anunțul să fie publicat împreună cu rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susținere ori link-uri către acestea.

Comisia de doctorat era propusă de conducătorul de doctorat și aprobată de consiliul școlii doctorale. Ea trebuia să includă cel puțin cinci membri: un președinte, reprezentant al instituției organizatoare de studii doctorale, conducătorul de doctorat și cel puțin trei referenți oficiali, dintre care cel puțin doi să activeze în afara instituției respective.

În cazul tezei lui Marian Neacșu, comisia a inclus, pe lângă Ion Pârgaru, profesorii Marius Petrescu, Marin Andreica, Mohammad Jaradat și Cătălin Răzvan Dobrea.

Parcursul academic al lui Marian Neacșu

Marian Neacșu a urmat Liceul „Ion Mihalache” din Topoloveni, județul Argeș, între 1978 și 1982. Ulterior, a studiat la Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova. Universitatea a confirmat că acesta a absolvit cu diplomă de licență, fără a preciza anii de studiu.

Între 2011 și 2013, potrivit Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, Neacșu a urmat un master la Facultatea de Științe Politice, pe care l-a absolvit cu examen de disertație în iulie 2013. În CV-urile sale apar însă și perioadele 2012–2014 ori 2012–2013.

Ministerul Afacerilor Interne a răspuns solicitării Libertatea că diploma de master nu se încadrează în definiția informației de interes public. Publicația a solicitat documentul de la instituția condusă de Marian Neacșu.

Între 2014 și 2017, Marian Neacșu a urmat studiile doctorale în management la Universitatea Valahia. Titlul tezei este „Impactul capitalului intelectual (intangibil) asupra responsabilității sociale și a sustenabilității strategiei la nivel de firmă”.

Universitatea a transmis și un titlu în limba engleză al tezei, care conține greșeli de traducere. Libertatea indică faptul că „intelectual” ar trebui scris „intellectual”, „responsability” ar trebui să fie „responsibility”, iar „untouchable” ar trebui înlocuit cu „intangible”.

Ce se întâmplă după obținerea titlului

După obținerea titlului de doctor în management, Marian Neacșu a lucrat la ANRE și la Secretariatul General al Guvernului. Ambele instituții au comunicat că politicianul nu a beneficiat de niciun spor de doctorat.

ANRE a precizat că Marian Neacșu a fost angajat între 11 decembrie 2017 și 27 martie 2019, în funcția de expert. În această perioadă, a beneficiat de sporul de vechime în muncă, în cuantum de 25 la sută, aplicat la salariul de bază brut, conform contractului colectiv de muncă.

În declarația de avere pentru 2020, Marian Neacșu a declarat un salariu anual de 336.775 de lei de la ANRE. Sporul pentru vechime se acordă persoanelor cu peste 20 de ani de activitate, dovediți cu adeverințe de la foștii angajatori.

În cazul lui Marian Neacșu, angajatorii menționați sunt IAS Slobozia, mai multe firme de morărit din Ialomița, firme la care politicianul este acționar, Consiliul Județean Ialomița, Parlamentul României și ANRE.

Contextul numirii în Guvern

Numirea lui Marian Neacșu ca ministru al Afacerilor Interne și vicepremier a fost contestată și în legătură cu condamnarea penală cu suspendare primită în 2016. După reabilitare, cazierul său a devenit din nou curat.

Curtea Constituțională a respins contestațiile Opoziției privind numirea lui Marian Neacșu ca vicepreședinte al ANRE, prin Decizia nr. 24 din 2020. Decizia citează punctul de vedere al Biroului Permanent al Camerei Deputaților, care menționa titlul de doctor în economie printre calificările relevante pentru domeniu.

Până la noi informații, documentele publicate de Universitatea Valahia rămân în arhiva online a școlii doctorale. Ele formează baza suspiciunilor privind preluarea rezumatului în engleză și a unor elemente din CV-ul unei alte doctorande în dosarul de doctorat al vicepremierului Marian Neacșu.