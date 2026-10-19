Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, despre introducerea detectoarelor de metale în școli: Ar putea fi o soluție VIDEO

În urma unui incident similar celui din Bistrița, petrecut în ianuarie 2026, Italia a introdus detectoare de metale în școlile din întreaga țară.

Mihai Dima
Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, despre introducerea detectoarelor de metale în școli: Ar putea fi o soluție VIDEO

Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, consideră că școlile din România ar trebui să aibă detectoare de metale

În urma unui incident similar celui din Bistrița, petrecut în ianuarie 2026, Italia a introdus detectoare de metale în școlile din întreaga țară.

Incidentul grav petrecut la Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost răniți de un alt elev cu un cuțit, a fost discutat și de Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne.

Marian Neacșu a fost întrebat de jurnaliști dacă, la fel cum s-a întâmplat în Italia, școlile din România ar trebui să introducă detectoare de metale.

„Introducerea detectoarelor de metale în școli ar putea să fie o soluție, dar chestiunea asta ține și de modul de organizare a segmentului de învățământ și iarăși revenim la zona de atribuții partajate care în momentul acesta nu sunt bine definite”, a declarat Marian Neacșu.

Marian Neacșu, despre scăderea vârstei privind răspunderea penală a minorilor

Având în vedere că elevul care a agresat profesoara și celălalt elev, în cadrul Școlii „Ștefan cel Mare” din Bistrița, avea doar 13 ani, Marian Neacșu a fost întrebat dacă este necesară scăderea vârstei privind răspunderea penală a minorilor.

„Este o chestiune discutabilă și chiar foarte discutabilă. Acum nivelul de răspundere delictuală ține și de evoluția societății”, susține acesta.

Potrivit Codului Penal în vigoare, minorii sub 14 ani din România nu răspund penal. Minorii între 14 și 16 ani pot răspunde penal doar dacă există discernământ. Discernământul este stabilit printr-o comisie medico-legală psihiatrică.

Legea penală din România prevede răspunderea penală deplină a minorilor de peste 16 ani.

Italia a introdus detectoare de metale în școli

La începutul acestui an, Italia a decis să introducă detectoare de metale în toate școlile. Decizia a fost luată după ce un elev de 18 ani a fost ucis în incinta școlii, în Spezia.

Măsura a fost dispusă de Ministerul Educației din Italia pentru a stopa violența cu arme albe în rândul elevilor.

După cazul elevului ucis, autoritățile au raportat sute de cazuri de violență, dar și o creștere a incidentelor privind purtarea armelor albe de către elevi. Detectoarele sunt folosite doar în cazuri grave, la cererea directorului școlii, și cu aprobarea prefectului. Controlul este realizat exclusiv de forțele de ordine, de obicei în fața școlii, nu prin percheziții sistematice ale elevilor.

 

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