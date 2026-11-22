Mai este peste o lună până la Crăciun, însă pe rețelele sociale au început să circule colinde dedicate lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024. Melodiile, care par realizate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), îl transformă pe fostul prezidențiabil, aflat în prezent în arest într-un dosar de înșelăciune, inclusiv în personajul lui Moș Crăciun.

După cântecele patriotice dedicate lui Călin Georgescu, în mediul online și-au făcut apariția și colindele de Crăciun. Pe YouTube și TikTok circulă mai multe melodii care îmbină atmosfera sărbătorilor de iarnă cu mesaje de susținere pentru fostul candidat la Cotroceni.

„Călin, Căline, țara așteaptă după tine / Moș Călin în seara de Crăciun” sunt câteva dintre versurile unui colind publicat pe YouTube.

Într-o altă melodie, numele fostului candidat este repetat în refren, alături de urări specifice sărbătorilor de iarnă.

„Călin Georgescu vine cu urări în prag de Crăciun / Călin Georgescu, Călin Georgescu, sărbători cu pace și cu spor”, se arată în versurile cântecului.

Călin Georgescu, transformat în Moș Crăciun cu ajutorul AI

Imaginația creatorilor merge însă și mai departe. Într-un alt colind distribuit pe YouTube, fostul candidat apare în ipostaza unui personaj care vine din munți, cu traista în spate și toiagul în mână.

„Sus la munte, lângă brad, Moș Călin vine-n alai, cu o traistă și cu un toiag și cu pace în suflet drag” sunt versurile melodiei.

Vocile și acompaniamentul muzical par generate cu ajutorul unor programe de inteligență artificială, care permit realizarea unor cântece în doar câteva minute.

Nu este pentru prima dată când simpatizanții lui Călin Georgescu recurg la creații muzicale pentru a-și exprima susținerea.

Încă din perioada alegerilor prezidențiale din 2024, pe rețelele sociale au circulat melodii dedicate fostului candidat, cele mai multe având mesaje patriotice.

Călin Georgescu, în arest preventiv

Curtea de Apel București a amânat până luni pronunțarea la contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalullui Ilfov de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.

Fostul candidat la prezidențiale a fost adus vineri dimineață cu duba la Curtea de Apel București, unde a fost așteptat de alți susținători.

Până la pronunțarea hotărârii definitive, acesta rămâne în arest preventiv.

Tribunalul Ilfov a decis miercuri, 18 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu și Ionel Rusen cu arestul la domiciliu. Decizia a fost contestată de procurori.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Inculpații stau în arest doar cât timp se află în ancheta procurorilor. Odată ce sunt trimiși în judecată, ei sunt mutați în penitenciar. În cazul în care va rămâne în arest preventiv, Georgescu va fi transferat la penitenciarul Rahova.