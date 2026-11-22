Târgul de Crăciun din Craiova atrage vizitatori din toate colțurile lumii, chiar înainte de începutul lunii decembrie. Primarul Lia Olguța Vasilescu susține că printre turiștii care au ajuns în capitala Olteniei se numără inclusiv persoane din Africa de Sud și Venezuela. Edilul PSD recunoaște însă că numărul mare de vizitatori creează dificultăți în trafic.

„Craiova e deja sub asediu și nici nu am intrat în decembrie. La InfoPoint-ul din fața Teatrului Național au completat, până acum, formulare turiști din Olanda, Marea Britanie, Franța, Polonia, Serbia, Africa de Sud, Venezuela. Dar sunt doar cei care intră să întrebe câte ceva despre oraș. Deja e o obișnuință să auzi pe străzile Craiovei vorbindu-se și altă limbă decât româna, iar multe agenții de presă relatează despre fenomenul de la Craiova, un oraș aproape necunoscut europenilor. Vom reveni cu amănunte despre cum vorbesc străinii despre noi și cât de mult apreciază ce am făcut…

Seara distracția e maximă. Ca și aglomerația… E greu pentru locuitorii Craiovei, dar cam așa se circulă de regulă în București într-o zi normală! La noi motivul este că avem cea mai mare și frumoasă piață de Crăciun din Europa! Să ne bucurăm de asta!”, a scris primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, pe pagina de Facebook.

Craiova și-a făcut loc printre marile destinații de Crăciun din Europa

Dincolo de declarațiile primarului, Târgul de Crăciun de la Craiova a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani. Orașul a devenit o destinație de vacanță pentru turiștii români, dar și pentru cei din străinătate.

Platforma turistică European Best Destinations a desemnat Craiova cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma voturilor călătorilor. De asemenea, platforma a prezentat evenimentul drept cel mai mare din Europa ca suprafață.

În ediția precedentă, European Best Destinations menționa o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați. Târgul era organizat în mai multe zone ale orașului, fiecare cu propria tematică. Sania zburătoare a lui Moș Crăciun, roata panoramică, patinoarul și decorurile de mari dimensiuni au devenit principalele atracții.

Potrivit Liei Olguța Vasilescu, ediția de anul trecut a atras peste două milioane de vizitatori. Primarul estimează că numărul acestora va fi și mai mare în 2026, după ce târgul a fost extins pentru a reduce aglomerația.