Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), susține că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este singurul membru al Guvernului care se opune solicitărilor primarilor de a primi mai mulți bani în 2027. Edilul consideră că România trebuie să reducă din cheltuielile publice și apreciază poziția fermă a ministrului, în condițiile în care aleșii locali continuă să ceară fonduri suplimentare.

Într-un interviu acordat emisiunii „În Fața Ta”, de la Digi24, Constantin Toma a povestit despre discuțiile purtate la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, unde ministrul Finanțelor le-a transmis primarilor că bugetul nu permite alocări suplimentare.

„Îmi place Alexandru Nazare, pentru că omul, așa cum am fost la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România de luni, un om foarte decis”, a declarat primarul Buzăului.

Toma a relatat și un schimb de replici între ministrul Finanțelor și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care i-a reproșat acestuia criticile aduse administrațiilor locale.

„Nazare a spus «ăștia sunt banii, asta e marfa. Nu avem ce face». Trebuie să luăm măsuri cu toții, să mergem în continuare. Bineînțeles că colegii cer bani. Nu mai sunt. Haideți să vedem cum ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului român”, a explicat Constantin Toma.

Toma: Alexandru Nazare este singurul care pune frână cererilor primarilor

Edilul PSD a recunoscut că există așteptări în rândul primarilor și al liderilor locali ai partidului ca, după o eventuală înlocuire a Guvernului Bolojan, administrațiile locale să primească mai multe fonduri. Potrivit lui Toma, aceste așteptări sunt legate și de rolul electoral pe care primarii îl au în comunitățile lor.

„Există o astfel de așteptare. Este normal, pentru că, din fericire sau din păcate, motorul electoral este primarul în fiecare localitate, pentru că ai o influență acolo”, a explicat el.

Primarul Buzăului a adăugat că presiunile pentru suplimentarea bugetelor sunt generalizate.

„Toată lumea cere bani. Suntem în această situație”, a spus Toma.

Întrebat cine reușește să limiteze aceste solicitări, edilul l-a indicat pe ministrul Finanțelor.

„Este unul singur, se numește Alexandru Nazare, în momentul ăsta. Și sper să țină Dumnezeu decizia, pentru că eu zic că prin decizia asta salvează România”, a afirmat Constantin Toma.

Acesta a amintit că România se află în continuare sub supravegherea agențiilor de rating și că autoritățile trebuie să țină cont de relațiile cu creditorii internaționali și cu Comisia Europeană.

Primarul Buzăului cere reducerea cheltuielilor și la nivel central

Constantin Toma consideră că eforturile de reducere a cheltuielilor nu ar trebui să se limiteze la administrațiile locale. În opinia sa, economiile trebuie făcute și la nivelul instituțiilor centrale, inclusiv în Parlament. Edilul a criticat cheltuielile generate de echipele parlamentarilor și a amintit de referendumul pentru reducerea numărului acestora la 300.

„Avem un referendum pentru 300 de parlamentari. Fiecare parlamentar are o echipă, și în București are echipă de unde sunt, din circumscripțiile în care au venit. Aici este o risipă absolut îngrozitoare”, a declarat Toma.

Primarul a vorbit și despre dificultățile financiare cu care se confruntă administrațiile locale, în special comunele și localitățile mici. Potrivit acestuia, printre prioritățile Guvernului se numără rectificarea bugetară și pregătirea bugetului național pentru anul viitor.

O altă problemă ridicată de primari este posibilitatea ca administrațiile locale să piardă sumele necheltuite din bugetele actuale. Toma a explicat că întârzierile în aprobarea bugetului și durata procedurilor de licitație au împiedicat unele primării să folosească toate fondurile disponibile.