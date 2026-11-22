Un pescar a prins un crap de 45,1 kilograme pe lacul Orlat, din județul Sibiu. Captura, realizată în noaptea de joi spre vineri, ar putea reprezenta un nou record național.

Răzvan Crișan este pescarul care a reușit captura, potrivit Turnul Sfatului. Exemplarul a fost prins la standul 5 al lacului Orlat, cu o momeală de 16 milimetri și un pop-up roz.

Organizatorii au decis să folosească două cântare, unul digital și unul analogic. Primul a indicat 47,750 de kilograme, în timp ce al doilea a arătat 47,700 de kilograme. Din greutatea înregistrată de cântarul digital au fost scăzute cele 2,650 de kilograme ale husei folosite pentru ridicarea peștelui. Astfel, greutatea finală a crapului a fost stabilită la 45,100 de kilograme.

Un crap și mai mare a fost prins recent în Ungaria

Captura din Sibiu vine la doar câteva săptămâni după o performanță asemănătoare în Ungaria. La sfârșitul lunii octombrie, un pescar britanic de 32 de ani a prins un crap de 52 de kilograme în lacul privat Euro Aqua, situat în apropierea lacului Balaton.

Ash Egarty, originar din Blackburn, a reușit să aducă peștele la mal cu ajutorul fratelui său, după ce exemplarul a opus rezistență.

Alte capturi spectaculoase din 2026

În luna august, trei frați din orașul francez Sète au reușit o altă captură impresionantă, de această dată în Marea Mediterană. Ludovic, Florian și Jonathan Delmée au prins un ton roșu de 230 de kilograme și 2,6 metri lungime. Cei trei au avut nevoie de mai multe minute pentru a scoate peștele la suprafață.

Exemplarul avea o valoare estimată de cel puțin 5.000 de euro, dar prețul putea depăși 20.000 de euro, în funcție de calitatea cărnii.