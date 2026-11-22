Ministrul Educației din Coreea de Sud, Choi Kyo-jin, și-a anunțat duminică demisia, în urma unui scandal privind utilizarea inteligenței artificiale pentru fraudarea examenelor. Decizia vine la câteva zile după examenul național de admitere la universitate, la care au participat aproximativ 500.000 de candidați și în cadrul căruia au fost depistate 111 abateri legate de folosirea dispozitivelor electronice.

Scandalul a izbucnit după ce candidatul care obținuse cel mai mare punctaj la un examen pentru contabili fiscali a recunoscut că a trișat. Acesta a folosit o cameră video și un telefon mobil pentru a obține răspunsuri cu ajutorul inteligenței artificiale. Dezvăluirile au venit cu doar patru zile înainte de Suneung, examenul național de admitere la universitățile din Coreea de Sud.

Recompense de 68.000 de euro pentru semnalarea fraudelor

Autoritățile sud-coreene au introdus măsuri fără precedent pentru a împiedica fraudarea examenului. Conexiunile Wi-Fi din apropierea centrelor de examinare au fost întrerupte, iar autoritățile au anunțat recompense de 68.000 de euro pentru persoanele care semnalează cazuri de fraudă. În Coreea de Sud, rezultatele acestui examen pot influența întregul parcurs profesional al unui tânăr. Admiterea la o universitate de prestigiu crește șansele de a obține un loc de muncă bine plătit și poate influența chiar și perspectivele de căsătorie.

În ciuda măsurilor adoptate, autoritățile au identificat joi 111 abateri care implicau dispozitive electronice. În aproape jumătate dintre cazuri, candidații nu își predaseră telefoanele mobile înainte de începerea probei. Dispozitivele au fost descoperite în urma unor mesaje electronice trimise de autorități.

Ministrul Educației își asumă responsabilitatea

Choi Kyo-jin a devenit ținta criticilor inclusiv în urma unei declarații făcute în Parlament. Întrebat dacă autoritățile vor putea identifica persoanele care trișează în timpul examenului, ministrul a răspuns:

„Datorită vârstei mele, nu sunt sigur că voi fi în măsură să fac acest lucru”.

Duminică, acesta și-a anunțat demisia printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Examenul s-a încheiat fără incidente majore. Cu toate acestea, nu cred că pot scăpa de criticile populaţiei, potrivit cărora nu am asigurat o pregătire suficientă”, a scris Choi. „Acum că examenul s-a încheiat, îmi asum întreaga responsabilitate şi îmi prezint demisia”, a adăugat el.

Administrația prezidențială din Coreea de Sud a anunțat că președintele Lee Jae Myung a acceptat demisia ministrului Educației.