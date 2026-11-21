Posibilul trafic de influență comis de către Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare a SUA în Grecia, figurează printre subiectele prioritare pe care democrații americani ar trebui să le investigheze după preluarea controlului asupra Congresului, potrivit unei analize CNN semnată de Aaron Blake. Numele fostei diplomate a provocat un scandal politic în România, după dezvăluirile The Wall Street Journal privind o presupusă implicare a SUA în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Într-o analiză publicată sâmbătă, CNN prezintă nouă direcții de investigație pe care democrații americani ar putea să le urmărească după preluarea controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Pe primul loc, înaintea războiului din Iran și a dosarelor Epstein, CNN plasează îmbogățirea personală a președintelui Donald Trump, a membrilor familiei sale și a apropiaților acestuia, categorie în care este inclusă și posibila vânzare de influență de către Kimberly Guilfoyle.

Analiza face referire și la potențialele conflicte de interese ale lui Jared Kushner și Steve Witkoff, emisarii speciali pentru Ucraina ai lui Donald Trump. Pe listă este inclusiv secretarul Comerțului SUA, Howard Lutnick.

Acuzațiile de corupție și mesajele compromițătoare

Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat verifică activitatea fosteo ambasadoare a Statelor Unite la Atena, Kimberly Guilfoyle.

Această acțiune a fost declanșată de declarațiile publice ale lui Eric Deters, un consultant juridic recunoscut drept susținător și donator al actualei administrații. El a susținut public că diplomata a încercat să obțină un avantaj financiar important chiar înaintea audierilor de confirmare din anul 2025. Presupusa tranzacție ar fi asigurat cumpărătorului o intrare directă în cercul de influență de la Casa Albă

Eric Deters a relatat detaliile acestei propuneri într-un interviu acordat televiziunii NBC News. Potrivit acestuia, Kimberly Guilfoyle a solicitat suma de 100.000 de dolari pentru a-și achita un sold restant pe cardul de credit. Deters a descris un mecanism clar de trafic de influență inițiat de fosta prezentatoare de televiziune.

„Era atât de disperată să obţină acei 100.000 de dolari. Era un schimb de favoruri”, a precizat consultantul. El a adăugat că promisiunile au fost extrem de generoase din partea diplomatei.

„Mi-a spus că îi puteam cere absolut orice în lumea lui Trump. Nu exista nicio solicitare prea mare”, a declarat Deters.

Pentru a-și susține afirmațiile, donatorul politic a pus la dispoziția presei un document care conține diverse mesaje text și conversații purtate pe aplicația Signal. Unul dintre aceste schimburi de mesaje indică dorința ambasadoarei ca banii să fie virați direct către compania American Express. Această metodă ar fi garantat că tranzacția financiară „nu va apărea nicăieri” în registrele publice.

În fața acestor relatări, un avocat al ambasadoarei a contactat publicația The Wall Street Journal. Apărătorul a contestat pur și simplu autenticitatea mesajelor prezentate, însă a refuzat să ofere alte explicații suplimentare. Eric Deters a menționat clar că a refuzat să efectueze plata solicitată.

Kimberly Guilfoyle ar fi vorbit despre „căderea iminentă” a guvernului Bolojan

Într-o investigație publicată pe 25 septembrie, The Wall Street Journal dezvăluia că Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., ar fi făcut o serie de afirmații controversate în timpul unei cine oficiale desfășurate în luna martie la Atena.

În timpul unei dispute cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, Guilfoyle ar fi făcut referire la căderea iminentă a guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi declarat diplomata americană, potrivit surselor citate de The Wall Street Journal.

Ministrul grec i-ar fi replicat că Statele Unite nu pot înlocui un guvern ales democratic. Avocatul lui Kimberly Guilfoyle a contestat modul în care publicația americană a prezentat conversația.

Potrivit Financial Times, discuția a avut loc pe 18 martie, la Ambasada SUA din Atena. La sfârșitul aceleiași luni, Guilfoyle s-a deplasat la București, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și ministrul de atunci al Energiei, Bogdan Ivan. Întâlnirea a avut loc la restaurantul Isolleta din Parcul Herăstrău.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură susținute de PSD și AUR. Liderii celor două partide au respins ulterior ipoteza implicării SUA în demiterea Executivului.

Democrații americani au cerut deja explicații privind România

La 1 octombrie, congresmanul democrat Gregory Meeks, principalul reprezentant al democraților în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, i-a solicitat secretarului de stat Marco Rubio să precizeze dacă administrația americană a fost implicată în căderea guvernului Bolojan.

Congresmanul a cerut inclusiv documente referitoare la deplasările lui Kimberly Guilfoyle în România și clarificări privind declarațiile atribuite acesteia de presa americană.

De subliniat că o eventuală implicare a administrației Trump în demiterea guvernului de la București nu a fost demonstrată.

Cele nouă direcții de investigație recomandate de CNN democraților