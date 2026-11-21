Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că recentele declarații ale președintelui Nicușor Dan la adresa AUR ar putea avea în spate o strategie politică pentru alegerile parlamentare din 2028. Liderul AUR consideră că șeful statului urmărește să genereze polarizare politică și să pregătească terenul pentru apariția unui partid prezidențial, construit în jurul conceptului de „naționalism sănătos”.

Reacția liderului AUR vine ca urmare a declarației președintelui de la Belrin, potrivit cărora s-a declarat îngrijorarat față de rezultatul alegerilor parlamentare din 2028.

„Evident, când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a spus Nicușor Dan, joi, după paritciparea la Coaliția de Voință.

Dan Dungaciu (AUR) susține că există o succesiune de declarații și mesaje venite de la Palatul Cotroceni, care ar indica pregătirea unui proiect politic.

„În august 2026 s-a discutat apăsat despre un partid prezidențial. În septembrie 2026, Nicușor Dan dezvoltă, nu-i așa, ideea naționalismului sănătos”, a declarat Dan Dungaciu, într-un videoclip postat pe Facebook.

Liderul AUR consideră că opoziția exprimată de Nicușor Dan față de intrarea AUR-ului la guvernare, precum și îngrijorarea acestuia privind alegerile din 2028 trebuie analizate în același context.

„Sigur că se întâmplă ceva și se coace ceva la Cotroceni”, a afirmat Dungaciu.

Dungaciu îl acuză pe Nicușor Dan că „face comentarii de politica internă”

Numărul trei din AUR a criticat și activitatea președintelui în domeniul politicii externe. El susține că România este absentă din formatele internaționale de negociere relevante pentru securitatea regională.

„În politica externă și de securitate, România nu există, fiind parcată undeva pe centura politicii euroatlantice. Nu are ce face decât să facă comentarii de politică internă. România nu pierde pe plan extern nicio competiție sau nu pierde decât competițiile la care nu participă, pentru că este pur și simplu scoasă din orice format semnificativ, chiar dacă aceste formate se construiesc pe realități de securitate din proximitatea imediată a României”, a afirmat Dungaciu.