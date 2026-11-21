Guvernul condus de Luca Niculescu a adoptat pe agenda confidențială a ședinței de joi majorări salariale în cuantum de 6,5% pentru angajații a două companii de stat aflate în subordinea SGG, respectiv Transgaz și Transelectrica, au declarat surse pentru Cotidianul.

Memorandumul prin care s-au aprobat creșterile salariale la cele două companii de stat aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) nu a figurat pe agenda publică a ședinței de guvern și nici în comunicatul oficial al Palatului Victoria privind proiectele de acte normative adoptate.

Majorarea salariilor ar fi fost cerută în luna februarie de către companiile listate la bursă și vine ca urmare a faptului că angajații aveau în contractul colectiv de muncă prevăzută indexarea cu rata inflației de anul trecut.

Surse spun că angajații companiilor de stat ar fi putut da în judecată compania dacă nu li s-ar fi majorat salariile cu 6,5%, așa cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă.

Majorarea îi vizează doar pe salariații companiilor, nu și pe directorii generali sau CFO, care sunt pe contract de mandat, adaugă sursele citate.

„Actele normative adoptate în ședința de guvern din data de 20 noiembrie 2026 și informații publice despre acestea sunt postate pe site-ul Guvernului la următorul link”, ne-au transmis reprezenanții Palatului Victoria, la solicitarea Cotidianul.

În link-ul indicat de reprezentanții Guvernului nu figurează cele două memorandumuri indicate de Cotidianul.

Reamintim că, în luna mai, premierul Ilie Bolojan a adoptat un memorandum identic, care viza majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților de la Romgaz. Memorandumul, aflat inițial pe agenda confidențială, a fost făcut public în aceeași zi de reprezentanții Guvernului de atunci.