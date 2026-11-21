Între timp, aveai ce discuta și îți puneai imaginația la lucru. Cineva era convins că personajul care dispăruse avea să se întoarcă, altcineva observase un amănunt care îți scăpase. Și, după ce vă spuneați toate teoriile, mai rămâneau câteva zile în care să vă răzgândiți.

Pe 17 noiembrie, Oxford University Press a inclus microdrama pe lista scurtă pentru cuvântul anului 2026. Așa se numesc serialele cu episoade foarte scurte, în format vertical, făcute să fie urmărite pe telefon. Poți vedea un episod între două stații de metrou, poți vedea încă unul în timp ce urci scările, dacă ai rămas tocmai la o scenă tensionată.

Între joia viitoare și următoarea stație s-a schimbat felul în care trăim. Vedem un episod cât se încălzește mâncarea, răspundem la un mesaj în timp ce personajul principal ia o decizie importantă și dăm puțin înapoi când ne dăm seama că am pierdut ceva. În zilele în care abia găsim o oră pentru noi, o poveste care încape în câteva minute are farmecul ei. Și e foarte posibil să avem mai multă răbdare cu un serial sâmbătă dimineața decât marți seara, după o zi în care toată lumea a vrut câte ceva de la noi. Și aici vorbim doar despre răbdarea de a urmări un serial. Mi se pare că tot mai puțini oameni au chef să vadă un film de autor sau să urmărească o poveste care îi pune pe gânduri. Dar tocmai astfel de filme ne pot pune mintea la lucru și ne pot ajuta să înțelegem altfel ce ni se întâmplă în propria viață.

Platformele de streaming au schimbat și ele felul în care ne uităm la seriale. Un sezon lansat integral ne-a dat libertatea de a vedea trei episoade într-o seară, când aveam timp și chef. Apoi, redarea automată a făcut ca al patrulea să înceapă în cele câteva secunde în care ne întrebam dacă să mergem la culcare. Știu cât de ușor e să spui „mă mai uit cinci minute” când ai ajuns la capătul unei zile în care ți-ai tot promis că o să faci și ceva de plăcere. Cele cinci minute se lungesc tocmai fiindcă, în sfârșit, timpul acela pare al tău.

Din cultura serialelor, mie îmi lipsește mai ales conversația dintre episoade. Când povestea apărea săptămânal, puteai să întrebi pe cineva „Ai văzut ce-a făcut?” și să știi cam până unde puteai vorbi. Acum, înainte să spui ceva, întrebi „La ce episod ești?”. Dacă unul a terminat sezonul, celălalt se uită la el cum încearcă să-și păstreze o expresie neutră, ca să nu dea nimic de gol. Încă există seriale care apar săptămânal și, ori de câte ori mă prinde unul, îmi amintesc cât de mult îmi place să am câteva zile în care povestea rămâne deschisă și fiecare își imaginează altceva.

Sunt curioasă ce fel de povești vor ieși din episoadele de un minut. Un minut poate fi suficient pentru o privire pe care o ții minte. Dar sunt personaje pe care le înțelegi abia după ce le-ai văzut făcând același lucru mărunt de trei ori. Și sunt scene în care tăcerea dintre două replici spune mai mult decât o răsturnare de situație. Cât loc mai au asemenea scene când fiecare episod trebuie să-ți dea, aproape imediat, un motiv să-l pornești pe următorul? Pe de altă parte, sunt sigură că, după ce ne vom obișnui cu episoadele scurte, vor apărea și oameni care vor găsi feluri ingenioase de a împinge limitele formatului și de a spune povești interesante într-un minut.

Îmi place să mă opresc din când în când la finalul unui episod, chiar când vreau cel mai tare să știu ce urmează. Să-i scriu unei prietene ce cred că se va întâmpla și s-o las să-mi spună de ce n-am dreptate. Joia viitoare putem afla amândouă. Până atunci, avem despre ce vorbi și la ce să ne gândim.

Mi-ar plăcea să ne dăm timp pentru bucuria de a savura un serial și de a-l întoarce pe toate fețele. De fapt, mi-ar plăcea să ne dăm mai mult timp să trăim pe îndelete ceea ce ne place.