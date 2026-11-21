Rusia avertizează Republica Moldova că o eventuală expulzare a ambasadorului rus de la Chișinău ar putea avea consecințe asupra diplomaților moldoveni aflați la Moscova. Declarația a fost făcută de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, după ce autoritățile moldovene au luat în calcul declararea ambasadorului Oleg Ozerov drept persona non grata.

„Dacă s-au săturat să mai aibă diplomați moldoveni care lucrează aici, ar putea să experimenteze”, a declarat Zaharova pentru agenția rusă TASS.

Chișinăul ia în calcul expulzarea ambasadorului rus

Reacția Moscovei vine după ce președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat joi că expulzarea lui Oleg Ozerov rămâne o opțiune. Oficialul a precizat însă că o asemenea decizie trebuie analizată cu atenție.

„Merită să fie trimis de unde a venit, dar trebuie să cântărim în contextul în care ne aflăm acum și ce alte lucruri avem de făcut, astfel încât să păstrăm liniștea și pacea, să nu ne lăsăm provocați și să continuăm ceea ce avem de făcut”, a declarat Grosu.

Discuțiile privind expulzarea diplomatului au apărut după o nouă serie de încălcări ale spațiului aerian moldovean, pe fondul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.

Șapte drone au survolat Republica Moldova

Pe 17 noiembrie, șapte drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv deasupra Chișinăului. Potrivit autorităților, șase dintre acestea au căzut pe teritoriul țării. O zi mai târziu, Ministerul moldovean de Externe l-a convocat pe Oleg Ozerov și i-a înmânat o notă de protest. Chișinăul a cerut Moscovei să înceteze încălcarea spațiului aerian și să respecte suveranitatea țării. Diplomatul rus a respins acuzațiile, susținând că nu există suficiente dovezi pentru atribuirea incidentelor Rusiei.

Tensiunile diplomatice nu sunt noi. Pe 23 octombrie, Republica Moldova a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei, în urma unui incident cu o dronă încărcată cu explozibil. Moscova a răspuns pe 10 noiembrie prin expulzarea unui diplomat moldovean, invocând principiul reciprocității.