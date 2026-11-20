Tudor Chirilă: „Ca să furi statul e nevoie să fii profesionist”

În mesajul său, artistul îl numește ironic „profesionist” pe Marian Neacșu, făcând aluzie la o declarație recentă a președintelui Nicușor Dan.

Întrebat joi, la Berlin, de un reporter Cotidianul cum îl caracterizează pe liderul PSD, șeful statului a răspuns că îl consideră „un profesionist”.

Vezi aici VIDEO Nicușor Dan, despre Neacșu, la intrebarea Cotidianul: „Este un profesionist” – CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DE LA BERLIN

„Ca să furi statul e nevoie să fii profesionist. Nu degeaba majoritatea infractorilor babani au case de avocatură titrate. Se acoperă beton. Ca să furi statul trebuie să faci legi slabe, cu portițe legale, pe care ulterior să le stăpânești ca un profesionist. Ca să faci bani pentru clientela de partid, ca s-o promovezi către diverse sinecuri din administrație, e nevoie să înțelegi birocratic administrația, să fii un profesionist. Ca să supervizezi legalitatea combinațiilor e nevoie să fii un profesionist în legalitatea combinațiilor. Marian Neacșu este un profesionist. Un profesionist pesedist care acționează în folosul mafiei și clientelei de partid”, a scris artistul, vineri seara, pe pagina sa de Facebook.

„Câteva repere din CV-ul său de profesionist: în 2013 a introdus pe ordinea de zi proiecte privind amnistia și grațierea”

În continuare, Tudor Chirilă oferă cititorilor „câteva repere din CV-ul său de profesionist”, punctând faptul că a fost „16 ani în Consiliul Județean Ialomița, inclusiv în structurile de buget-finanțe” și că în anul 2023, în timpul „Marții Negre”, „a introdus pe ordinea de zi proiecte privind amnistia și grațierea, dar și modificări ale Codului penal care vizau inclusiv conflictul de interese”.

„Câteva repere din CV-ul său de profesionist:

16 ani în Consiliul Județean Ialomița, inclusiv în structurile de buget-finanțe.

2013: în timpul „Marții Negre”, a introdus pe ordinea de zi proiecte privind amnistia și grațierea, dar și modificări ale Codului penal care vizau inclusiv conflictul de interese.

2016: condamnat definitiv pentru conflict de interese, după angajarea propriei fiice la cabinetul parlamentar.

Secretar general al PSD în epoca Dragnea”.

Mai departe, artistul face referire la două numiri din 2022: cea a fratelui lui Marian Neacșu în conducerea Autorității Aeronautice Civile și aducerea unui fost lider PSD din Ialomița la Secretariatul General al Guvernului.

Chirilă ajunge apoi la atribuțiile pe care Neacșu le-ar fi primit în 2026, respectiv coordonarea a 10 ministere și avizarea proiectelor cu impact bugetar din 15 ministere. Artistul încheie lista revenind la ironia din debutul mesajului și susține că experiența lui Neacșu nu ar fi fost pusă în slujba cetățenilor.

„2022: fratele său ajunge în conducerea Autorității Aeronautice Civile; un fost lider PSD din Ialomița este adus la Secretariatul General al Guvernului.

2026: primește atribuții de coordonare asupra a 10 ministere și de avizare a proiectelor cu impact bugetar din 15 ministere.