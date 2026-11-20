Guvernul condus de Luca Niculescu a numit nouă noi subprefecți în ședința de guvern care a avut loc în 20 septembrie 2026. Printre aceștia se află și doi liberali, dintre care unul tocmai a fost dat jos din funcția de prefect, un fost ministru de Finanțe din perioada Boc, un politician trecut prin partidul lui Dan Diaconescu, dar și mai mulți social-democrați.

Gheorghe Ialomițianu, subprefect de Brașov și fost ministru în Guvernul Boc

Gheorghe Ialomițianu a fost numit subprefect în județul Brașov. Politicianul are însă o istorie lungă, fiind ministru al Finanțelor între 2010 și 2012 în Guvernul Boc. Ialomițianu a fost deputat timp de două mandate, între 2008 și 2016. Totodată, în 2011, a fost desemnat de revista The Banker drept „Ministrul de Finanțe al Anului”, conform profilului său de Linkedin.

Ialomițianu face parte în prezent din Partidul Mișcarea Populară, fondat de fostul președinte Traian Băsescu, și care a fost condus până de curând de consilierul prezidențial Eugen Tomac.

George Toderașc, retrogradat ca subprefect de Galați

George Toderașc a fost numit subprefect al județului Galați, la opt zile după ce guvernul decisese eliberarea sa din funcția de prefect. Acum, Toderașc a fost adus înapoi la prefectură, dar cu un loc mai jos pe scara ierarhică.

Vinerea trecută, George Toderașc a fost prezent la predarea ștafetei pentru noul prefect, ocazie cu care a vorbit despre motivul pentru care nu și-a dat demisia și a așteptat să fie destituit, scrie Viața Liberă.

„După cum știți, am fost unul dintre puținii prefecți din țară care au refuzat să-şi dea demisia. Mă bucur că am ocazia acum să predau această ștafetă așa cum se cuvine și că am reușit să asigur continuitatea acestei funcții importante pentru județul Galați.

Mă bucur că noul prefect este o persoană care are experiență în această funcție, mă bucur că deja cunoaște procedurile instituției și cunoaște deja personalul încadrat la nivelul Instituției Prefectului.

Dacă ultimii doi prefecți au fost jurişti de profesie, cred că se cuvine din când în când să facem o schimbare și în pregătirea prefectului. Un inginer poate avea o altă optică, desigur că în limita cadrului legal”, a spus George Toderaşc.

George Toderașc a devenit prefect în aprilie. Atunci, sursa citată scria că acesta a fost susținut de PNL pentru a ajunge în fruntea Instituției Prefectului. Toderașc a mai fost inspector superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și director general la Casa Județeană de asigurări de Sănătate, conform sursei citate.

Robert Muzsic, subprefect de Hunedoara: De la Dan Diaconescu la listele USR

Robert-Eugen Muzsic a fost numit subprefect al județului Hunedoara. Robert Muzsic are o carieră politică plină de transferuri. Conform glasul-hd.ro, Muzsic a debutat în politică la PDSR, unde a ajuns președinte al filialei locale Călan. Din PSD, Muzsic sare în proaspăt formatul UNPR.

După ce fostul primar al Devei, Mircia Munteanu, a trecut și el la UNPR, Muzsic s-a reprofilat rapid și a trecut la Partidul Poporului-Dan Diaconescu, din partea căruia a candidat pentru Primăria Hunedoara, unde a luat puțin peste 7%.

Ulterior, Muzsic a ajuns în PMP, cu care a reușit să câștige un mandat de consilier județean. Partidul în care intrase s-a aliat în 2024 cu USR și Forța Dreptei, formând Alianța Dreptei Unite. ADU l-a ales pe Robert Muzsic drept candidat la șefia Consiliului Județean Hunedoara în 2024. Cu toate că avea USR-ul în spate, Muzsic n-a reușit să ia nici 6% din voturi.

Mariana Cătănescu, subprefect de Vaslui, a fost dată afară din PNL

Mariana Cătănescu a fost numită subprefect al județului Vaslui, în ciuda faptului că aceasta face parte din PNL. Sau, mai bine zis, făcea, conform președintelui interimar PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, care susține că Mariana Cătănescu a demisionat din PNL, conform vasluitv.

„Doamna Cătănescu nu mai este membru PNL. Și-a dat demisia din PNL și nu a fost niciodată propunerea noastră. De ieri are demisia înregistrată”, a declarat Marius Arcăleanu.

Mariana-Elisabeta Cătănescu este consilier local la Huși și a ocupat anterior funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, conform sursei citate.

Adrian-Mihăiță Todoran, subprefect de Maramureș

Adrian Todoran a fost numit subprefect de Maramureș. Acesta a fost deputat din partea PMP în legislativul 2016-2020, conform paginii sale de Wikipedia.

În 6 octombrie, Adrian Todoran era în continuare liderul organizației PMP din județul Maramureș, conform unei fotografii postate de el pe pagina de Facebook, unde postează des mesaje de susținere pentru președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu.

Marius Pîrvu, subprefect de Argeș

Marius Pîrvu a fost numit subprefect al județului Argeș. Conform Jurnalul de Argeș, acesta a fost consilier județean din partea PSD în perioada 2020-2024.

Pîrvu a devenit subprefect al Argeșului pentru prima oară în februarie 2024, funcție pe care a ocupat-o până în noiembrie 2025, conform sursei citate.

Stelian Borzea, subprefect de Buzău

Stelian Borzea a fost numit subprefect în județul Buzău prin hotărâre de guvern. Conform Reporter Buzoian, Stelian Borzea a fost întrecut un membru influent al organizației social-democrate județene, fiind apropiat de fostul șef al partidului, Victor Ponta.

Borzea a fost consilier județean, iar în 2009 a ocupat funcția de președinte al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Până în anul 2013 a activat în cadrul Agenției Naționale pentru Sport.

Mustafa-Levent Accoium, subprefect de Constanța

Levent Accoium revine în funcția de subprefect al Constanței, pe care a ocupat-o între 2014 și 2018, în urma decizii guvernului Niculescu. Conform InfoPolitica, Levent Accoium a activat ca inspector în cadrul Primăriei Municipiului Constanța până la numirea ca subprefect.

Accoium a candidat pentru un mandat de deputat în cadrul Conferinței Naționale a Uniunii Democrate Turce din România (UDTR) în 2012, dar fără succes. După prima perioadă ca subprefect, terminată în 2018, Accoium a trecut prin funcția de secretar general adjunct la Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

„Mulțumesc pentru susținere celor două minorități și celor doi președinți pentru încrederea acordată. Voi fi subprefectul tuturor cetățenilor din județul Constanța și voi fi alături de toată lumea.”, a spus după numire noul subprefect, conform Ziarul Amprenta.

Levent Accoium, foto: Ziua de Constanța.

Ion Măiță, subprefect de Ialomița

Ion Măiță a fost numit subprefect de Ialomița. Acesta a fost în trecut primarul localității Amara, ales în funcție pe listele PSD. Ulterior, a trecut și prin ProRomânia, conform infoialomița, iar în 2024 făcea postări de campanie cu logo-ul PNL.