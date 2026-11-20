Zeci de mii de frigidere și congelatoare din supermarketurile, restaurantele și depozitele din Marea Britanie au fost securizate în cadrul unei operațiuni desfășurate în secret. Autoritățile au intervenit după descoperirea unei vulnerabilități informatice care le-ar fi permis hackerilor să modifice temperaturile aparatelor și să distrugă cantități uriașe de alimente.

Operațiunea a început la sfârșitul lunii octombrie, după ce mai multe state europene au fost afectate de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare. Potrivit BBC, intervenția a fost ținută departe de atenția publicului pentru a împiedica infractorii informatici să exploateze vulnerabilitatea înainte ca aceasta să fie remediată.

În unele supermarketuri, echipele IT au fost mobilizate pentru a deconecta zilnic sute de dispozitive de la internet.

Mii de frigidere au fost deconectate de la internet

Problema a fost identificată de experții companiei Omega Solutions și analizată ulterior de specialiștii în securitate cibernetică de la Pen Test Partners. Aceștia au descoperit vulnerabilități în sistemele de control al temperaturii produse de compania britanică Resource Data Management (RDM).

Sistemele sunt utilizate pe scară largă în supermarketuri, restaurante, depozite alimentare și alte spații comerciale. Pentru prevenirea atacurilor, mii de dispozitive care controlează zeci de mii de echipamente frigorifice au fost scoase de pe internetul public.

În anumite situații, angajații au primit instrucțiuni să deconecteze fizic cablurile de internet și să verifice manual temperaturile din frigidere și congelatoare. La operațiune au participat Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie, Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale și Agenția pentru Standarde Alimentare.

Atacurile din Europa au provocat pagube de milioane

Măsurile au fost luate după o serie de atacuri informatice care au afectat sistemele frigorifice din mai multe țări europene. În octombrie, sute de supermarketuri și unități de procesare a alimentelor din Franța au fost vizate de hackeri.

Atacatorii au intervenit asupra sistemelor de control, modificând temperaturile sau activând ciclurile de dezghețare. În consecință, cantități importante de alimente au devenit improprii comercializării.

La începutul lunii noiembrie, alte atacuri au afectat magazine din șapte țări europene, printre care Belgia și Luxemburg. În unele cazuri, temperaturile din echipamentele frigorifice au crescut la valori de zeci de grade Celsius, iar produsele depozitate au trebuit aruncate.

Pagubele provocate în Europa au fost estimate la milioane de euro. Autoritățile franceze au acuzat Iranul că s-ar afla în spatele unuia dintre valurile de atacuri. Teheranul a respins acuzațiile.

Compania care produce sistemele contestă gravitatea problemei

Resource Data Management a contestat nivelul de risc prezentat de cercetătorii în securitate cibernetică. Cu toate acestea, producătorul a anunțat că a început distribuirea actualizărilor de securitate și că a contactat clienții pentru a le recomanda măsuri de protecție.

Compania a precizat că nu există dovezi potrivit cărora vulnerabilitatea descoperită în propriile sisteme ar fi fost exploatată de hackeri. Specialiștii avertizează însă că riscurile nu au dispărut complet. Întreprinderile mici, depozitele frigorifice și producătorii alimentari care nu au aplicat măsurile de securitate ar putea rămâne expuși.